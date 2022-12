Gabriel Jesus a été opéré du genou

? Gabriel Jesus has successfully undergone surgery to his right knee — Arsenal (@Arsenal) December 6, 2022

MDG

Champion du monde au moment de passer sur le billard ?Avec la Coupe du monde, tout le monde a un peu oublié la situation des clubs en championnat. Mais Arsenal pointe toujours en tête du classement de Premier League. Lesdoivent notamment cette belle performance à leur numéro neuf, Gabriel Jesus. Le Brésilien réalise un début de saison plein, avec cinq buts et six passes décisives en quatorze journées. Mais le club de Londres va devoir se passer du Brésilien pour un long moment, puisque ce dernier a été opéré du genou après sa blessure contre le Cameroun Leparle d’une absence de trois mois minimum, une durée pas (encore) confirmée par Arsenal. Quoi qu’il arrive, c’est un coup dur pour lesqui pourraient profiter du mercato hivernal pour pallier son absence.En lui souhaitant de remarcher sur l'eau le plus vite possible.