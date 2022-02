Gabriel Carvalho quitte Porto et rejoint l’Atlético de Madrid

Mais um sonho de menino realizado. Estou muito feliz em assinar contrato profissional com o atlético de Madrid, um passo muito importante na minha vida onde vou fazer de tudo para honrar este grande símbolo que vou usar ao peito. #aúpaatleti pic.twitter.com/Z2JnCppQfA — Gabriel Carvalho (@Gabrielcarvlh07) February 18, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un autre numéro 7 portugais à l’Atléti.Gabriel Carvalho, attaquant portugais de 18 ans qui évoluait au FC Porto, a lui-même annoncé qu’il rejoignait l'Atlético de Madrid via son compte Twitter ce vendredi. Le jeune joueur, qui était en fin de contrat avec les Dragons, s’est mis d’accord avec le club pour une résiliation anticipée afin de rejoindre gratuitement les. Le club de Madrid n’aura eu « que » les 120 000 euros d’indemnité de formation à payer.Gabriel Carvalho a signé un contrat pour les trois prochaines saisons et demie, soit jusqu’en juin 2026, et aura une clause de résiliation fixée à 40 millions d'euros. Né en 2004, le jeune joueur a passé une grande partie de sa formation au Sporting - entre 2012 et 2020 -, mais a récemment déménagé à Olival, où il a fait ses débuts avec l’équipe de jeunes du FC Porto - un but en six matchs - la saison dernière. Il peut jouer à tous les postes en attaque. Le gamin devra dans un premier temps faire ses armes avec les U19 du club, dirigés par Fernando Torres. Il portera le numéro 7.Il ne devrait donc pas pouvoir sauver lesimmédiatement.