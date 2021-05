Fulham retourne en Championship

Defeat at the Cottage. The result confirms our relegation.#FULBUR pic.twitter.com/xsKBDiVeuG — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 10, 2021

Fin de saison classique outre-Manche : Fulham et Norwich font l'ascenseur.Lessont décidément incapables de se maintenir en Premier League. On les savait condamnés à l'exploit, il n'y en a pas eu. Après la défaite à domicile face à Burnley (0-2), les hommes de Scott Parker savent de façon officielle qu'ils seront relégués à l'issue de la saison. Avec dix points de retard à trois matchs de la fin du championnat, uneinespérée n'est plus envisageable. De toute façon, ils n'ont pris qu'un point lors des sept dernières rencontres, on pouvait s'en douter.Fulham est un habitué des montées-descentes. Hissé en Premier League au terme de la saison 2017-2018, le finaliste de la Ligue Europa 2010 a rechuté directement à l'étage du bas, pour remonter l'année suivante avec l'issue que l'on connaît. Les supporters du plus vieux club londonien vont donc connaître, lors de la saison 2021-2022, un changement de division pour la cinquième année de suite.Pas sûr qu'Alphonse Areola - prêté par le PSG - ait envie de prolonger son bail à Craven Cottage.