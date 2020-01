Fulham lève l'option d'Ivan Cavaleiro

#OurManIvan! ?? The permanent registration of @ivancavaleiro17 as a Fulham player has been completed. — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2020

Acté.Ce mardi après-midi, Fulham a officiellement levé l'option d'achat d'Ivan Cavaleiro, laquelle s'élevait à quinze millions de livres (soit plus de dix-sept millions d'euros). Prêté depuis cet été par Wolverhampton, le Portugais a déjà inscrit cinq buts et délivré six passes décisives depuis le début de saison en Championship. Le joueur de 26 ans était arrivé de Monaco à l'été 2016, pour un peu plus de huit millions d'euros.Dix sept millions pour un club de deuxième division, l'Angleterre c'est vraiment autre chose.