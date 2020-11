Fulham frustre Leicester

Ademola Lookman with a classy tribute to former Fulham player Papa Bouba Diop after he sadly passed away yesterday.RIP ? ??? - @SC_ESPN pic.twitter.com/92ONpiFIeY — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 30, 2020

Leicester (3-4-2-1) : K. Schmeichel (c) - W. Fofana, J. Evans, Fuchs - Justin, Tielemans, N. Mendy (Iheanacha, 70e), L. Thomas (Ünder, 46e) - Praet (Barnes, 46e), Maddison - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Fulham (5-4-1) : Areola - Decordova-Reid, Aina, J. Andersen (c), Adarabioyo, A. Robinson - Loftus-Cheek (Lemina, 77e), Reed, Zambo Anguissa, Lookman (J. Bryan, 90e) - I. Cavaleiro (A. Mitrović, 87e). Entraîneur : Scott Parker.



Qui a éteint la machine Jamie Vardy ? Humilié à Liverpool une semaine plus tôt (3-0) , Leicester a de nouveau paumé, à la maison face à Fulham (1-2), l'avant-dernier de Premier League qui sort ainsi de la zone rouge. Défaits malgré leurs 68% de possession, lessont éjectés du podium.Après un frisson à la 18avec le poteau pour Youri Tielemans puis la barre pour Wesley Fofana, et une jolie Madjer de Jamie Vardy (26), Fulham a surpris son hôte sur une percée de l'insaisissable André-Frank Zambo Anguissa, au service pour Ademola Lookman (0-1, 30) ; un pion que ce dernier a pu dédier au regretté Papa Bouba Diop , auteur de trois belles années à Craven Cottage.Libérés, les visiteurs et leur 5-4-1 ont même fait le break lorsque Christian Fuchs a fait faute sur Bobby Decordova-Reid dans ses seize mètres : huit jours après son manqué contre Everton , Ivan Cavaleiro n'a cette fois pas glissé aux onze mètres (0-2, 38). En deuxième, Kasper Schmeichel a dû s'employer pour éviter la correctionnelle (74) puis Harvey Barnes a allumé Alphonse Areola sur une belle remise de Jamie Vardy, pour la réduction du score (1-2, 86).Premier match de Joachim Andersen en tant que capitaine et le promu retrouve la victoire. Coïncidence ?