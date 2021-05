"Fuck you", "fuck off" : Verratti et Herrera accusent l'arbitre d'insultes

AH

Ouin, ouin, ouin.Eliminés aux portes d'une deuxième finale de Ligue des champions de rang, les visages parisiens étaient marqués au coup de sifflet final. Et deux ont pris le temps de descendre l'arbitrage de Björn Kuipers au coup de sifflet final. Pas nécessairement à cause du carton rouge - indiscutable - asséné à Angel Di Maria alors que le PSG perdait déjà 2-0. Non, ce qui a révolté Ander Herrera et Marco Verratti, ce sont des propos qu'auraient tenus l'expérimenté arbitre Néerlandais de 48 ans, déjà aux commandes lors de Barça-PSG.» , a d'abord accusé Ander Herrera au micro de RMC Sport, suivi quelques minutes plus tard par Marco Verratti : «» . En attendant d'en savoir plus, Petit Hibou a toutefois conclu, lucide : «» .Parlons du match de Florenzi, plutôt.