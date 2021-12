Fribourg grille la politesse au Bayer Leverkusen

Fribourg (4-2-3-1) : Flekken, Kubler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Haberer (Eggestein, 79e), Högler - Sallai (Schade, 55e), Grifo (Demirović, 79e), Jeong (K.Schlotterbeck, 90e) - Höler . Entraîneur : Christian Streich.

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký - Frimpong, Kossounou, Tah, Sinkgraven (Bakker, 86e) - Andrich, Demirbay (Sertdemir, 86e), Aránguiz (Palacios, 80e) - Wirtz, Schick (Alario, 76e), Adli (Paulinho, 76e). Entraîneur : Gerardo Seoane.

La belle histoire de Fribourg continue, avec un succès contre le Bayer (2-1) à la maison.Le début de la partie a été à peine sifflé que le club de la Forêt Noire se procure deux occasions dangereuses par l'intermédiaire de Nico Schlotterbeck et Lucas Höler. Mais si la défense du Bayer a toujours la tête dans les vestiaires, Hrádecký est déjà dans son match et réalise deux grosses parades. Cependant, le pressing et l'intensité permanents des hommes de Christian Streich finissent par être récompensés. Jeong reprend un centre venu vers la gauche et le ballon touche la main complètement décollée du corps de Jeffrey Frimpong qui s'est jeté tel un handballeur. L'arbitre indique donc le point de penalty. Vincenzo Grifo transforme la sentence d'une subtile panenka que Hrádecký a failli récupérer bien qu'il soit parti côté droit. Toutefois le Bayer réussit un hold-up à la dernière minute du temps additionnel de la première période. Sur un corner, Jonathan Tah réalise une passe acrobatique en direction de Charles Aranguiz. Le Chilien place une tête imparable et égalisePour la seconde période, Fribourg décide de faire le dos rond et accepte que le Bayer prennent le contrôle du match. Une tactique risquée - comme ce centre de Frimpong vers Lucas Alario qui aurait pu se transformer en but si l'Argentin chaussait deux pointures de plus - mais victorieuse. Alors que l'on arrive dans la fin du temps règlementaire, Ermedin Demirović adresse un centre à destination de Kevin Schade dont la légère déviation trompe un Hrádecký resté immobile. Un but victorieux, symbole du flair de Christian Streich, les deux joueurs étant sur le terrain depuis moins de dix minutes.Grâce à ce succès, Fribourg passe devant son adversaire de l'après-midi et s'installe dans les places qualificatives en Ligue des champions. Et si ?