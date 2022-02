Fribourg et l'Arminia en patron, Stuttgart frustré et Hoffenheim renversant

La 23journée de Bundesliga a continué d'offrir de belles surprises en ce samedi après-midi. À la WWK ARENA d'Augsbourg, le SC Fribourg a ainsi poursuivi son rôle de trouble-fête dans le haut de tableau en venant à bout des. Une partie chauffée d'entrée par Nils Petersen, venu ouvrir le score d'une tête décroisée sur un excellent centre de Roland Sallai. Les hôtes ne tardent cependant pas à se réveiller, égalisant par Michael Gregoritsch d'un tir rasant à l'entrée de la surface, conséquence d'une double perte de balle de Nico Schlotterbeck et Nicolas Höfler. Un Schlotterbeck revanchard dans la foulée, puisqu'il se retrouve à la retombée du service en retrait de Christian Günter et de la sortie malheureuse de Rafał Gikiewicz. Une mi-temps pour plier l'affaire, placer Fribourg en cinquième position et enfoncer Augsbourg en barrages.Dans le Nord-Ouest, le spectacle aura, à l'inverse, tardé à se mettre en place. Un round d'observation de 45 minutes entre l'Arminia et l'Union Berlin avant que Masaya Okugawa ne délivre les Bleu et Noir peu après la pause. Trouvé dans l'intervalle par Patrick Wimmer, le Japonais a ainsi bien croisé sa frappe, imparable pour Andreas Luthe. Bielefeld se donne de l'air au quatorzième rang, l'Union reste dans le sillage européen mais perd du terrain.Un scénario similaire, retrouvé à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Pour la réception de Bochum, leson effectivement attendu le deuxième acte et leur sixième corner afin de faire la différence. Le coup de casque d'Orel Mangala, cadré, a été prolongé du dos par Armel Bella-Kotchap (fils de Cyrille Florent Bella) et permis aux hommes de Pellegrino Matarazzo de se détacher, de façon certaine, de la dernière position. Mais ça, c'était avant le temps additionnel. L'ultime occasion bochumoise aboutit en effet à un penalty, conséquence d'un dégagement non-maîtrisé de Konstantinos Mavropanos sur Sebastian Polter. Eduard Löwen transforme la sentenceet offre un beau nul aux siens. Stuttgart reste avant-dernier.Désireux de s'éloigner toujours plus de la zone de relégation, le VfL Wolfsburg n'a pas réussi à se débarrasser d'une teigneuse équipe de Hoffenheim. Un succès que l'on pensait pourtant dessiné par Jonas Wind, initiateur d'un joli mouvement avec Maximilian Philipp sur une talonnade avant d'achever l'action d'un sublime enroulé en lucarne. Le TSG, solidement ancré dans les hauteurs du classement, a cependant décidé de reprendre la main et de quelle manière. Le long ballon de Pavel Kadeřábek a ainsi profité à Jacob Bruun Larsen, auteur d'une jolie volée acrobatique. De quoi remettre les visiteurs sur les rails et voir Andrej Kramarić, totalement oublié, doubler le score sur la remise en jeu. Hoffenheim grapille la quatrième place et s'installe, provisoirement, en Ligue des champions.