Fribourg écrase l'Union Berlin avec un triplé de Vincenzo Grifo

Fribourg (3-4-3) : Flekken - Kübler (Sallai, 69e), Ginter, Lienhart - Sildillia, Keitel, Höfler (Eggestein, 69e), Günter - Dōan (Jeong, 76e), Gregoritsch (Petersen, 69e), Grifo (Höler, 76e). Entraîneur : Streich.



Union Berlin (3-5-2) : Grill - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Haraguchi (Thorsby, 60e), Seguin, Haberer (Pantović, 77e), Ryerson (Giesselmann, 77e) - Becker (Jaeckel, 45e), Behrens (Michel, 60e). Entraîneur : Fischer.

Un triplé en l'espace d'un quart d'heure, s'il vous plaît !À l'occasion de la réception de l'Union Berlin pour le compte de la quinzième journée de Bundesliga, Fribourg a pu compter sur un Grifo de gala pour s'imposer largement et récupérer seul la deuxième place (quatre points derrière le Bayern Munich, deux d'avance sur Leipzig et trois sur son adversaire du jour). L'attaquant a en effet ouvert le score sur un penalty sanctionnant une main de Trimmel dès la quatrième minute de jeu, avant de doubler la mise une poignée de secondes plus tard en contre-attaque sur une passe décisive de Gregoritsch et de réaliser le coup du chapeau à la vingtième sur un nouveau péno, avec Leite expulsé comme coupable.Entre-temps, les visiteurs ont eux aussi obtenu un penalty en raison d'une faute d'Höfler sur Becker : Knoche s'en est chargé, et... le ballon a terminé sa course sur le poteau de Flekken, impuissant sur ce coup. Finalement, ce sont les locaux qui ont encore fait trembler les filets en profitant de leur supériorité numérique : servi par Dōan, Gregoritsch a trompé le malheureux Grill pour la quatrième réalisation de la partie. La réduction de la marque par Michel sur la fin (via un... péno !) n'a été qu'anecdotique pour les quatrièmes du classement, qui retombent sur terre après une courte période passée dans la peau du leader.Pour Fribourg, en revanche, c'est la fête bien avant la fin d'année !