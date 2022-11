Fribourg domine Cologne et passe dauphin

Fribourg (4-2-3-1) : Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein (Keitel, 90e+1), Höfler - Doan (Petersen, 89e), Jeong (Schade, 82e), Grifo (Sallai, 89e) - Gregoritsch (Höler, 82e). Entraîneur : Christian Streich.



Cologne (4-4-2) : Schwäbe - Schmitz, Soldo, Kilian, Pedersen - Duda (Huseinbasic, 72e), Skhiri, Martel (Olesen, 90e), Kainz (Schindler, 72e) - Maina (Thielmann, 72e), Tigges (Adamyan, 62e). Entraîneur : Steffen Baumgart.

Rebondissement dans la course au meilleur club de Bundesliga derrière le Bayern.Dominateur en première période, efficace en seconde : Fribourg a pris le meilleur sur Cologne et profite de la déconvenue de l'Union Berlin pour s'emparer de la deuxième place de Bundesliga (2-0).Ce sont pourtant les visiteurs qui se montrent dangereux les premiers, Flekken réussissant l'arrêt du talon devant Kainz après avoir vu son dégagement contré (6). Fribourg répond par Doan et Gregoritsch, mais aucun des deux ne parvient à tromper Schwäbe, parfait sur sa ligne (15). Les locaux prennent les affaires en main, et Kilian doit revenir contrer Kübler (34), avant que Skhiri ne frappe juste au-dessus, manquant l'opportunité de surprendre ses hôtes (42).Après la pause, la bande de Christian Streich parvient finalement à faire la différence en contre, Gregoritsch décalant parfaitement Jeong, buteur d'un tir croisé. Un but, puis deux, avec cette fois l'attaquant autrichien à la conclusion de la tête, sur un long centre de Günter. Échec et mat pour Cologne, qui voit Fribourg recoller à un petit point du Bayern.Quatre équipes en trois points : et si on avant enfin droit à une course au titre serrée outre-rhin ?