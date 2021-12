Fribourg atomise Gladbach

Borussia Mönchengladbach (3-4-1-2) : Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer (Herrmann, 29e), Zakaria, Manu Koné, Scally - Hofmann - M. Thuram (Stindl, 71e), Pléa (Embolo, 29e). Entraîneur : Adi Hütter.



Fribourg (4-4-2) : Flekken - Kübler, Lienhart (Gulde, 82e), N. Schlotterbeck (K. Schlotterbeck), Günter - Schade (Sallai, 61e), Eggestein (Haberer, 74e), Höfler, Grifo - Demirović (Jeong Woo-yeong, 74e), Höler. Entraîneur : Christian Streich.

Massacre à la tronçonneuse.Froid de réalisme dans le domaine aérien au cours d'une première période royale, Fribourg a déshonoré les Poulains du Borussia Mönchengladbach, en leur collant une humiliation sans précédent (6-0). À l'image de Mayence face à Wolfsburg , Fribourg a très tôt mis au ban l'arrière-garde de Gladbach : tout d'abord, Eggestein ouvre le score en deux-temps, puis Schade réceptionne un centre de Günter de manière idoine. Malgré la timide réplique de Pléa, Lienhart est présent en deuxième lame sur coup francpour aggraver la marque et abattre l'enthousiasme relatif d'un Borussia Park des plus feutrés, en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 outre-Rhin.Ce n'est pourtant pas la fin des ennuis, puisque le SCF inscrit encore trois (!) pions avant l'entracte, via des têtes de Höfler, Hölerpuis Schlotterbeck, mettant en lumière les failles béantes des hommes d'Adi Hütter niveau placement, marquage, anticipation et détermination. Dans les tribunes, de nombreux supporters desont déjà plié bagage. Sur le terrain, Gladbach ne se réveillera pas, et Fribourg reste devant même après la pause. Après avoir honoré leur surnom de « Brésiliens du Breisgau » , les ouailles de la Forêt-Noire retrouvent le top 4, tandis que la saison sans queue ni tête des hôtes se poursuit (treizièmes, cinq points devant le barragiste Augsbourg). Et dire qu'en octobre, c'était Gladbach qui en passait cinq au onze type du Bayern, en Coupe ...