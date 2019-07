C'est quoi cette mode d'inclure son frère dans un transfert ?

Si de nombreux paramètres expliquent l'étonnante signature de Nabil Fekir au Betis, l'inclusion de son petit frère Yassin dans la balance en fait incontestablement partie. Une pratique régulièrement utilisée sur le marché des transferts et qui soulève des interrogations.

J'irai où tu iras

L'égal d'une prime supplémentaire

Ce lundi 22 juillet, la moitiéde la capitale andalouse s'offrait un début de semaine frisson. Et il y avait de quoi : Nabil Fekir, talent brut de la capitale des Gaules et récent champion du monde en Russie, atterrissait à Séville pour enfiler pour la première fois les rayures du Real Betis, qui ne s'imaginait certainement pas, il y a quelques mois, signer un tel nom. Ça méritait bien une grosse couverture sur les réseaux sociaux toute la journée à coups de maillot déployé et d'espagnol approximatif, un beau sourire sorti par le gaucher et une journée de rock star pour lui. Pendant ce temps-là, à l'arrière d'un VAN et dans un anonymat beaucoup plus marqué , un autre Fekir, de quatre ans son cadet, faisait lui aussi son apparition sous le soleil ibérique. Car Yassin, 22 ans et trois matchs professionnels dans les pattes avec l'OL, s'est glissé dans le deal. Mais on ne devrait pas le voir de sitôt évoluer sous les couleurs sévillanes en même temps que son aîné, le Betis l'ayant plutôt enrôlé pour garnir l'effectif de sa réserve en quatrième division , après avoir réfléchi à le prêter illico à Cádiz (D2). De toute évidence, l'important est ailleurs.Ce genre de cas n'est pas isolé, dans le football. De Franck Ribéry réussissant à faire venir Steven au Bayern, à Gianluigi Donnarumma offrant un pont d'or à son frangin Antonio au Milan en passant par Kaká ramenant son défenseur de frère Digão chez lesen 2005 ou Eden Hazard venant avec Thorgan dans ses bagages au moment de signer à Chelsea, les joueurs savent parfois faire croquer la fratrie, y compris lorsqu'elle n'est pas composée de cracks à l'état pur. «, pose Julien Jerafi, jeune agent de joueurs arrivé dans le métier il y a deux ans.Pour le beau Nabil, le fait de garder une partie de sa famille près de soi - lui qui n'avait encore jamais quitté le Rhône, voit ses intérêts gérés par son paternel depuis sa rupture avec Jean-Pierre Bernès et habitait encore à 500 mètres du domicile familial à Lyon - est certainement non négligeable. D'ailleurs, où qu'il aille, le maestro du Groupama Stadium ne se voyait sans doute pas lâcher son petit frère : il y a un an, alors qu'il était sur le point de s'engager avec Liverpool , RMC évoquait déjà la possibilité de voir Yassin le suivre dans sa nouvelle destination, alors que le frérot ne comptait alors aucune apparition en équipe première. Ironiquement, la régression de Nabil a donc également affecté Yassin.Pour le Fekir international français, il s'agit donc aussi d'un très bon moyen d'offrir un tremplin inespéré à son prochain, et de ressentir la fierté de lui rendre un précieux service. «» , analyse Sylvain Prcić, lui aussi agent. Le club andalou, récent dixième de Liga et pas forcément le mieux placé au départ dans la course au Nabilon malgré un certain prestige historique, a peut-être fait la différence en activant ce levier, et c'est Jerafi qui le dit : «» Le geste ultime pour montrer son intérêt à un joueur, en somme.Malheureusement, dans ce genre de tractation, le frère de est parfois relégué au rang de minuscule monnaie d'échange. «, poursuit Julien JerafiSans ça, la carrière du jeunot aurait sans doute pris une toute autre tournure : «» Faire signer son frère dans son nouveau club, un simple piston ? Steven Ribéry défendait le contraire , Prcić tempère lui aussi : «» Souhaitons-lui un avenir à la Thorgan Hazard plus qu' à la Digão