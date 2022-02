Fred dingue de toi

À l'entendre, Frédéric Antonetti ne serait pas apprécié. L'entraîneur du FC Metz a donné une conférence de presse animée, vendredi soir après le 0-0 contre Lille, match au cours duquel il a reçu un carton rouge pour s'être chauffé avec Sylvain Armand. Avec le Corse, la forme n'y est pas tout le temps. Mais contrairement à ce qu'il a pu dire au stade Pierre Mauroy, il n'est pas le mal-aimé décrit par Claude François. Mieux que ça : on peut dire qu'Antonetti est apprécié et, à quelques coups de sang près, qu'il fait du bien à la Ligue 1.

Et alors, mais qu’est-ce que ça te fait ?

7 - Il y a eu 7 cartons rouges reçus par des entraîneurs en Ligue 1 cette saison, dont 3 à l'encontre de celui de Metz Frédéric Antonetti (v Reims en août, v Paris en septembre et v Lille ce soir). Tempête. #LOSCFCM pic.twitter.com/Pcev406Mqq — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2022

Sanguin mais humain

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les volcans en activité sur le territoire français se comptent sur les doigts d'une main. En outre-mer, la Soufrière, la Montagne Pelée et le Piton de la Fournaise. En métropole, le vulcanu de Venzolasca, plus connu sous le nom de Frédéric Antonetti. On ne compte plus le nombre de fois où le Corse est entré en éruption, dans un vacarme parfois assourdissant. Certains s’y sont brûlé les doigts. Dernier en date : le coordinateur sportif lillois Sylvain Armand, avec qui il s’est fritté vendredi . S’en est suivi un coup de gueule 100% « antonettesque » en conférence de presse :Vraiment ?Il faut de tout pour faire un monde. De l’eau, mais aussi du feu. Dire qu’Antonetti se rapporte plutôt au second est un euphémisme. Quand le Corse a quelque chose à dire, il ne s’en prive pas. Quitte à passer pour le râleur de service., lâchait-il en décembre dernier après un nul en terres lyonnaises (1-1).Personne n’échappe aux coulées de lave, pas même ses propres joueurs. témoignait dans nos colonnes Florent Balmont. Marama Vahirua, lui non plus, n’a pas oublié la soufflante poussée par son coach au Moustoir un jour de mars 2007 De rage, le Tahitien quittera la pelouse en jetant son maillot aux pieds de son coach, après un dernierde son entraîneur. Parfois, ça dérape, comme quand il envoie desou desen pleine figure de supporters situés juste devant lui. Son empoignade avec Sylvain Armand sera sans doute sanctionnée, et c'est totalement justifié. Rien ne saurait justifier un tel comportement. Pour le reste, des entraîneurs aux tempéraments différents, c’est un championnat plus vivant, moins monotone et monocorde. Antonetti n’est pas parfait, mais personne ne l’est, et il fait aujourd’hui figure d’OVNI dans un football français dont l’immense majorité des acteurs pèse le moindre mot. Tant mieux.Lors de sa présentation à Lille en 2016, Anto’ avait évoqué sa façon d’entraîner :Chassez le naturel, il revient au galop.Le franc-parler d’un homme sincère et passionné, qui vit le football à fond. La méthode a fait quelques pots cassés, mais elle s’est avérée efficace sur la durée.Le Corse s'est imposé comme un personnage incontournable dans le paysage footballistique français depuis les années 1990. Ce qui l'a mené à deux titres de champion de France de Ligue 2, avec Saint-Etienne (2004) et Metz (2019), une Coupe Intertoto avec Bastia (1997), et quatre finales de Coupe de la Ligue. Bastia (1995), Nice (2006), Rennes (2013) et Lille (2016) ont tous été au Stade de France grâce à lui. Antonetti affiche 603 matchs de Ligue 1 au compteur. Devant lui, seuls Guy Roux (895 rencontres), Kader Firoud (782), Albert Batteux (658), José Arribas (654) et Claude Puel (652)., confiait-il récemment à Europe 1.Et du caractère. Parfois trop, mais on ne refera pas Anto'. Il ne sera jamais BCBG, et alors ? Il faut de temps en temps taper dans la fourmilière, et le Corse n'hésite pas à le faire. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais si l’on parle autant de la Ligue des talents, c’est aussi en partie pour les hommes qui la font vivre depuis le banc.