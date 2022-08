Vas-y Frantzdy, c'est bon

L’international haïtien Frantzdy Pierrot, 27 ans, est en train de casser la baraque en ce début de saison sous les couleurs du Maccabi Haïfa. Avec cinq buts en cinq rencontres, l'ancien attaquant de Guingamp est tout proche de ramener son nouveau club en poule de Ligue des champions, douze ans après.

« Je ne sais pas d’où c’est venu, mais dès l’âge de 7 ans, j’ai dit à mon père : je veux devenir un agent du FBI. »

Crimes et chatoiement

Le Maccabi fait le moine

, posait en août dernier Stéphane Dumont, coach de l'En Avant Guingamp. Certes, len'est pas distribué en Grèce, à Chypre ou en Serbie. Mais les défenseurs de l’Olympiakos, de l’Apollon Limassol et de l’Étoile rouge de Belgrade auraient pu savoir à quoi s'attendre au moment de croiser la route de Frantzdy Pierrot. Aujourd'hui, ils ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts. Un doublé au deuxième tour, puis un pion au troisième et un nouveau doublé lors de la manche aller face à l’Étoile rouge (3-2) - dont quatre coups de casque -, ont propulsé le Maccabi Haïfa aux portes de la phase de poules de Ligue des champions et Frantzdy Pierrot sous le feu des projecteurs.Pourtant, le chemin était loin d’être tout tracé pour celui qui se découvrait la passion du football dans les rues de Cap-Haïtien, à 200 bornes de la capitale., racontait-il à Ouest-France . Quand il rejoint son père à Boston à douze ans, le football prend irrémédiablement une autre allure. De fait, le ballon devient, plus qu'une passion, une nécessité., développe le géant caribéen, qui n’en oublie pas pour autant les études. Et assez brillamment d’ailleurs, en empruntant une voie surprenante : la fac de criminologie, dont il sort diplômé en quatre ans., se rappelle-t-il.À 27 ans, le rêve de rejoindre le fameux « Bureau fédéral d'enquête » ne l’a pas quitté, promet-il, mais il a juste été un peu repoussé. La « faute » à une carrière de footballeur qui s’est lancée. Drafté en 2018 par les Colorado Rapids, Frantzdy Pierrot refuse de signer avec le club de MLS alors qu’aucun autre contrat ne l’attend. C’est en Europe que l'ambitieux avant-centre s’imagine commencer sa carrière. Un rêve exaucé grâce à deux agents belges, Manuel Ponce et Aref Said, qui lui permettent d'atterrir à Mouscron. Sur la terre de son idole Romelu Lukaku., expliquait-il au site officiel de la Ligue 2 . Plus qu’un physique - Pierrot mesure 1,94 m pour 92 kg -, le jeu en pivot et la propension à marquer des buts les relient. En Jupiler Pro League, il plante 9 buts en 38 matchs lors de sa première saison sur le Vieux Continent et attire la curiosité des recruteurs guingampais.Et s’il montre des lacunes techniques, tactiques et dans la finition lors de ses premiers entraînements en Bretagne en 2019, ses sept buts en première partie de saison en Ligue 2 rassurent. Sa progression est vite stoppée par une rupture des ligaments croisés qui l’écarte des terrains pendant près d’un an, jusqu’à décembre 2020. Mais le buteur ne se laisse pas perturber et retrouve facilement le chemin des filets et avec régularité, en claquant six pions au cours des 23 derniers matchs de la saison. C’est finalement un dernier exercice plein en Côtes d’Armor qui lui ouvre les portes de l'Europe. Le meilleur buteur de l’En Avant en Ligue 2 avec 15 buts a élargi sa palette, ne marque pas que de la tête, et s’en va pour deux millions d’euros au Maccabi Haïfa.S’il rate le tir au but décisif dans la séance de Supercoupe d’Israël pour ses débuts, l’échec est vite digéré par l’attaquant qui enchante ses supporters lors des tours préliminaires de Ligue des champions. L’international haïtien (22 sélections, 14 buts) est auteur de cinq des quinze buts inscrits par le Maccabi dans cette campagne européenne, proche de retrouver les poules de Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Mais il reste encore à conclure, en ne perdant pas sur le terrain de l’Étoile rouge de Belgrade, mardi soir. Et avec l'ami Pierrot, ça risque d'être fou.