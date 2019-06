Ribéry part avec le but de la saison

It's time to announce your Goal of the Season... ?Congratulations, @FranckRibery! ? pic.twitter.com/vYmq0XrOca — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 21 juin 2019

RD

Un dernier titre au Bayern, pour Ribéry.Durant ses onze années à Munich, Franck Ribéry a tout gagné : une Ligue des Champions, neuf Bundesligas et six Coupes d'Allemagne. Mais pour sa dernière, le natif de Boulogne-sur-Mer a tenu à régaler les supporters bavarois. Son but marqué lors de la victoire face à l'Eintracht Francfort a même été élu but de la saison par les fans allemands.Mais attention : à 36 ans, l'international français s'est dit prêt pour un nouveau défi dans un grand club.Vas-y, Francky.