Frank Lampard se casse la main en célébrant un but d’Everton

C'est ce qu'on appelle mettre la main à la pâte.Après quatre défaites de rang en Premier League, Everton a brisé la spirale négative en s'imposant contre Newcastle ce jeudi (1-0). Une rencontre marquée par les 14 minutes de temps additionnel dues au passage prolongé d'un activiste sur la pelouse . Ces minutes auront tout de même permis à Alex Iwobi de faire exulter Goodison Park et Frank Lampard avec, à la 99minute. Pris dans son élan le coach anglais a visiblement un peu trop célébré ce pion et se seraitselon ses déclarations au micro de la BBC., explique ensuite la légende de Chelsea sans savoir trop comment il avait fait.Et lesnon plus puisqu'avec cette victoire, ils devancent désormais Watford, premier relégable, de trois points tout en comptant encore deux matchs en retard.Un succès vraiment fracassant.