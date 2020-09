Frank de Boer va remplacer Koeman à la tête des Pays-Bas

DDG

Un ancien défenseur pour apprendre leur métier à Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt ? Pourquoi pas.Frank de Boer, l'ancien pilier de la défense des Pays-Bas et troisième joueur le plus capé de la sélection, va devenir le nouveau sélectionneur des, selon. L'ancien taulier de l'Ajax et du Barça aurait trouvé un accord avec la Fédération néerlandaise (KNVB) pour remplacer Ronald Koeman, qui a relevé le pari du Barça . De Boer devrait diriger Memphis Depay et consorts à l'Euro 2021, et même au Mondial 2022 si affinités. L'officialisation devrait intervenir en début de semaine prochaine au plus tard, avant que De Boer communique sa première liste pour affronter le Mexique en amical (7 octobre), puis la Bosnie-Herzégovine et l'Italie en Ligue des nations.A 50 ans tous ronds, le jumeau de Ronald de Boer reste sur trois échecs successifs en tant qu'entraîneur principal - à l'Inter Milan, à Crystal Palace puis à l'Atlanta United, où il a été débarqué en juillet dernier. Mais la KNVB a visiblement gardé des bons souvenirs de sa première pige convaincante à l'Ajax, où il a décroché quatre titres consécutifs de champion d'Eredivisie entre 2011 et 2014, ainsi que de son poste d'adjoint auprès de Bert van Marwijk lors de la Coupe du monde 2010, quand les Pays-Bas s'étaient hissés jusqu'en finale.Reste que cette nomination résonne un peu comme un choix par défaut, les cibles prioritaires (Peter Bosz, Frank Rijkaard ou Henk ten Cate) ayant toutes décliné l'offre de la KNVB.