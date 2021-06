Frank de Boer, le ver est dans l'Oranje

Nommé sélectionneur des Pays-Bas à la surprise générale en septembre 2020, l'entraîneur à insuccès Frank de Boer était coupable avant même d'avoir commencé son oeuvre. Mais alors que les Oranje entament leur Euro ce soir contre l'Ukraine, l'ancien défenseur a tout fait pour aggraver son cas. Obstiné, insensible, sourd aux critiques et tenant d'une philosophie de jeu barbante et dépassée, FDB va couler sans vergogne des Pays-Bas qui se sont déjà résignés au désastre annoncé.

De Boer, un imposteur à la tête des Pays-Bas

De Boer, tête de mule

Par Douglas de Graaf

Youpi, les Pays-Bas retrouvent une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2014. Mais au pays de Johan Cruyff, la joie et l'excitation ont vite laissé place au fatalisme et à la résignation. Le forfait de Virgil van Dijk pour l'ensemble de la compétition ? L'incertitude autour de Matthijs de Ligt,pour le premier match contre l'Ukraine ? Pire : la persistance de Frank de Boer au poste de sélectionneur.Depuis sa nomination en septembre 2020 , c'est peu dire que le technicien de 51 ans a cristallisé les critiques. Au fond, De Boer était déjà considéré comme coupable avant même que son « procès » ne débute. Comment expliquer qu'un entraîneur successivement licencié par l'Ajax (après deux saisons vierges de titres en 2016), puis l'Inter (après trois petits mois et une douzième place de Serie A), Crystal Palace (un record de quatre défaites en quatre matchs et 0 but inscrit) et enfin Atlanta United se retrouve à occuper le poste prestigieux de sélectionneur des Pays-Bas ? Frank de Boer n'a aucune légitimité, aucun crédit (il n'a même pas réussi à faire venir son propre adjoint), et encore moins pour assumer le lourd héritage du très populaire Ronald Koeman, qui avait ramené tant d'espoir dans les rangs néerlandais.Néanmoins, FDB aurait pu renverser l'opinion s'il était resté à sa place, en tentant simplement de ne pas ruiner tout le travail accompli par l'actuel entraîneur du Barça. «» , annonçait d'ailleurs Frank de Boer au moment de sa nomination. Dès son premier match, un amical contre le Mexique (0-1), De Boer rétropédale en changeant de système (un traditionnel 4-3-3 à la place du 4-2-3-1). Aujourd'hui, voilà qu'on retrouve les Pays-Bas en train de patauger dans un hérétique 5-3-2. Un système installé le 2 juin contre l'Écosse (2-2)... à dix jours du premier match de l'Euro ! Et même l'appel à l'aide des fans néerlandais n'y changera rien.Car au-delà de ses résultats (médiocres) et de son incapacité rageante à proposer le moindre fond de jeu, c'est la manière dont De Boer exerce sa fonction qui ne passe pas. Le sélectionneur manque de toutes les qualités nécessaires pour être un entraîneur de haut niveau : empathie, ouverture d'esprit et aisance dans la communication. De Boer assure avoir prévenu tous les joueurs recalés de leur non-sélection pour l'Euro ? Les principaux intéressés se sont chargés de témoigner du contraire en direct dans les médias. De Boer assure que Donny van de Beek a disputé plus de 4000 minutes de jeu cette saison ? Le sélectionneur a tout simplement confondu le cireur de banc de Manchester United avec Davy Klaassen. De Boer affirme que Queensy Menig peut évoluer piston gauche ? L'ailier de Twente n'est même pas dans sa liste, à l'inverse de... Quincy Promes. Quant au gardien titulaire Jasper Cillessen, il a été écarté sans ménagement alors que son test positif à la Covid-19 ne remettait pas en cause sa participation à l'Euro. Encore ? De Boer a interdit aux joueurs concernés par un transfert (coucou Memphis Depay ) de passer les examens médicaux destinés à boucler leur futur. En sachant qu'une potentielle blessure à l'Euro pourrait remettre en cause un transfert de rêve, oui.De Boer est plus généralement un obstiné, déconnecté de toutes les critiques ( «» , clamait-il d'ailleurs lors de sa présentation), qui n'a qu'une seule vision du football, et qui s'entête à vouloir l'implémenter : la possession jusqu'à la nausée. Dans le seul but de priver l'adversaire du ballon. D'où le 5-3-2 avec des défenseurs centraux et des latéraux qui passent leur temps à se renvoyer la chiche. Son retour à ce système qui a pourtant exaspéré les fans d'Atlanta en dit long sur son absence de remise en question. «(qu'on ait du mal dans ce système), reconnaissait Gini Wijnaldum en conférence de presse il y a quelques jours.» Car De Boer veut faire passer son intérêt individuel avant celui de la sélection. Ne blâmez pas les Frenkie de Jong, Stefan de Vrij, Wijnaldum et autres Depay : l'échec annoncé des Pays-Bas à l'Euro ne sera pas le leur, mais celui de leur borné sélectionneur.