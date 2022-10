Rebsamen : « Pourquoi attendre le dernier moment pour protester contre le Qatar ? »

Dans son vaste bureau du palais des ducs, où trônent des maillots floqués à son nom, François Rebsamen affiche sa passion pour le football politique. Le maire socialiste de Dijon revient sur sa décision de faire retransmettre des matchs des Bleus sur écran géant lors de la Coupe du monde au Qatar, alors que plusieurs autres municipalités ont annoncé qu’elles ne le feraient pas.

Propos recueillis par Alexis Billebault, à Dijon

Oui. Cela se fera en intérieur, au Zénith ou au parc des Expositions, on verra. C’est ce qu’on avait déjà fait pour la Coupe du monde 2018 en Russie. En ce moment, la vie n’est pas toujours drôle et on a besoin de prendre du plaisir. Et regarder ensemble un match de football de la France, pendant une Coupe du monde, en fait partie.Pas ceux du premier tour en tout cas. Cela dépendra ensuite du parcours des Bleus. On verra si on fait cela à partir des quarts de finale, ou des demi-finales. Nous saurons nous adapter. Rien n’est figé.Ma majorité municipale me suit. Je n’ai pas eu de retour de l'opposition. Quant aux commerçants, notamment ceux qui tiennent des restaurants ou des bars, ils sont contents. Je pense aussi que les Dijonnais qui aiment le football et l’équipe de France sont contents. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront partager ensemble un bon moment.Je vais vous répondre franchement. Évidemment, chaque maire est libre de décider s’il veut retransmettre ou non les matchs des Bleus sur écran géant. Mais je trouve que cela est un peu démagogique. Il y a une posture, de l’hypocrisie quand j’entends tous ces maires qui annoncent qu’ils font cela pour protester contre la Coupe du monde au Qatar. À ce que je sache, cela fait douze ans que la FIFA l’a attribuée à ce pays. À l’époque, cela m’avait surpris. Bien sûr que je suis très sensible à la question des droits de l’homme. Nous savons que des milliers d’ouvriers étrangers ont trouvé la mort sur les différents chantiers. Que la construction de stade climatisés est une véritable aberration écologique, même si, comme il ne fait pas trop chaud au Qatar à la période où se jouera la Coupe du monde, cette climatisation ne sera peut-être pas utilisée. Mais pourquoi attendre quasiment le dernier moment pour protester ? Ils auraient peut-être pu le faire avant. Certaines et certains sont là depuis quand même quelques années. On ne les a pas entendus quand la Russie a annexé la Crimée en 2014. À ma connaissance, aucune ville n’avait décidé, lors de la Coupe du monde en Russie, de boycotter l’épreuve. D’ailleurs, si l’équipe de France va loin, ce que je souhaite vraiment, je ne serais pas étonné que certaines villes, parce qu’il y aura une forte demande, fassent marche arrière. On en reparlera.Oui. Ils m’ont dit que j’avais eu raison, mais ils ne peuvent évidemment pas le dire trop fort.Si elle va au bout de sa logique, elle ne doit plus aller au Parc des Princes pour assister aux matchs du Paris Saint-Germain. Et les élus de sa majorité qui ont validé cette décision non plus ! Il faut être cohérent...Il y a des gens qui le feront, qui ne regarderont aucun match. Mais je pense que les journalistes qui se rendront sur place pour couvrir l’évènement, et j’en ai entendu certains le dire, profiteront de leur présence pour aller voir comment vivent les ouvriers étrangers. Il y aura sans doute des reportages sur toutes ces questions de l’écologie, des droits de l’homme, etc. À mon avis, cela aura plus d’impact qu’un boycott. De plus, le Qatar va accueillir des centaines de milliers de supporters. Cela poussera peut-être le régime à faire des efforts sur la question des libertés.Oui, notamment en Argentine en 1978, et j’avais décidé de la boycotter... Mais j’avais finalement regardé des matchs.Mais ce ne sont pas les joueurs qui ont attribué la Coupe du monde au Qatar ! Ils vont là où on leur dit de jouer. Mais cela n’empêche pas qu’ils puissent donner leur avis. Quand des joueurs parmi les meilleurs du monde s’expriment, qu’ils affirment respecter certaines valeurs, certains principes, cela a forcément un impact. J’ai remarqué que quand les joueurs donnent leur opinion, on leur demande de se taire et de jouer. Et quand ils ne disent rien, on leur reproche de ne pas prendre position. C’est assez paradoxal, non ?