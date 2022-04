François Pinault toujours plus riche propriétaire d’un club de foot

The World’s Richest Sports Team Owners 2022: Abramovich Drops Off As Ballmer Rises https://t.co/5IIIYXbLZC pic.twitter.com/sofD3Mrv7C — Forbes (@Forbes) April 7, 2022

Le seul trophée que le Stade rennais soulèvera cette saison. À défaut de remporter la Ligue Europa Conférence cette saison , le club breton peut se gargariser d'avoir le propriétaire le plus riche du monde. Troisième du classement des détenteurs de clubs de sport les plus fortunés, publié par Forbes ce jeudi (il a gagné une place par rapport à l'an dernier ), François Pinault n'est devancé que par Steve Ballmer - propriétaire des Los Angeles Clippers et candidat au rachat de Chelsea - et Mukesh Ambani qui détient les Mumbai Indians (franchise indienne de cricket).À la suite de l'invasion russe en Ukraine et à la mise en vente de Chelsea, Roman Abramovitch a lui disparu de ce classement. Derrière le Breton, on retrouve à la quatrième place Dietrich Mateschitz, le cofondateur de RedBull, propriétaire du RB Leipzig et du RB Salzbourg notamment. Le dixième Philip Anschutz est lui à la tête du Los Angeles Galaxy depuis 1995.En revanche, aucune trace des fameux repreneurs saoudiens censés débarquer à l'OM