Ribéry élu joueur du mois en Serie A

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰?@FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. ?#WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

Ribéry à l’heure italienne.Franck Ribéry n’aura pas attendu longtemps, avant de s’apporter les louanges de ses pairs en Italie. Après un peu plus d’un mois de compétition,Franck est en passe de devenir l’puisqu'il a été élu meilleur joueur de Serie A du mois de septembre.Rayonnant depuis son arrivée en Toscane, l’ancien Bavarois a déjà planté deux buts et donné une passe décisive en six matchs joués. Les statistiques relevées par Perfom, utilisées pour établir ce classement, parlent d'elles-mêmes : il a remporté 86% de ses duels, et est le joueur le plus agressif offensivement avec une note de 94% attribuée. Une entrée en matière détonante pour l’attaquant de 36 ans, que le public italien sait apprécier. Dimanche dernier, auteur d’une superbe performance ponctuée d’un but « spécial Ribéry » , le natif de Boulogne-sur-mer a été ovationné par le public de San Siro après la victoire de la Fiorentina contre l’AC Milan (3-1).