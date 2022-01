À fond la Kessié

Pilier des Éléphants ivoiriens et de l'AC Milan, Franck Kessié a vu sa carrière prendre une réelle envergure depuis son arrivée en Italie en 2015, alors qu’il n’avait que 19 ans. Il vise aujourd’hui un titre continental avec sa sélection. Cela passera par un huitième de finale bourré de pièges face à l’Égypte à Douala.

« On a eu la possibilité de faire sortir les Algériens et on l’a réalisée, donc je suis content. »

Armoire à glace à l'italienne

« C’était dur pour lui, loin de sa mère et de ses six frères et sœurs. Mais il s’est accroché, ne s’est jamais plaint et n’a jamais envisagé de renoncer. »

Les gammes à Bergame, le bilan à Milan

« Kessié est l’exemple même du milieu de terrain défensif de notre époque. »

Par Alexis Billebault

Le 20 janvier dernier, Franck Kessié s’est fait plaisir, et pas qu’un peu. Il a marqué le premier but (son sixième en sélection) des Éléphants face à l’Algérie (3-1) , précipitant un peu plus les champions d’Afrique vers les formalités aéroportuaires de Douala, été élu homme du match et lavé l’affront du quart de finale de la CAN 2019.(1-1, 3-4 aux tirs au but, NDLR)., avait déclaré le joueur juste après le coup de sifflet final.Candidats déclarés à la succession des Fennecs, les Ivoiriens s'attaquent mercredi soir à un autre monument du continent, l’Égypte, ce véritable somnifère ambulant, rappelle utilement Sébastien Migné, qui avait affronté les Égyptiens avec le Congo dont il était le sélectionneur, et appris la leçon à ses dépens. Patrice Beaumelle dispose d’un des effectifs présents au Cameroun les plus ronflants, et dont Kessié est une des têtes de gondole. Le milieu de terrain défensif de l'AC Milan est considéré comme un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste, et plusieurs clubs du calibre du Paris-SG, de Manchester United et du Real Madrid semblent prêts à l’accueillir la saison prochaine, alors qu’il sera en fin de contrat le 30 juin.Franck Kessié avait été appelé pour la première fois en sélection nationale en septembre 2014 par Hervé Renard, à l’occasion d’un match qualificatif pour la CAN 2015 face à la Sierra Leone (2-1) à Abidjan., se souvient l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite. Les matchs de suspension dont il écope après cette expulsion, puis son transfert à l’Atalanta, en janvier 2015, l’éloignent de la sélection nationale. Au moment où les Éléphants deviennent champions d’Afrique en Guinée équatoriale le 8 février 2015 face au Ghana, Franck Kessié vit ses premières semaines en Italie.Ses performances avec le Stella avaient notamment suscité l’intérêt de clubs maghrébins et du Standard de Liège. Mais Salif Bictogo, le président du club abidjanais, a refusé toutes ces propositions pour le bien de son joueur :Franck Kessié qui, enfant, a perdu son policier de père, se range derrière l’avis de Bictogo. Le dirigeant fini par accepter la proposition de l’Atalanta, un club italien réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs, d’accueillir Kessié en janvier 2015 en prêt payant de 25 000 euros de six mois, avec le projet de l’acheter un million d’euros à l'été.Paternaliste, le président du Stella explique à Kessié l’intérêt du projet bergamasque et les probables conséquences pour la suite de sa carrière. Au début de l’année 2015, le jeune Ivoirien, qui ne parle pas un mot d’italien, s’installe dans la ville lombarde, animé par son ambition de réussir en Europe., ajoute Bictogo, qui lui rend visite à plusieurs reprises en Italie. D’abord cantonné à l’équipe réserve de l’Atalanta, Kessié découvre les méthodes de travail à l’italienne, axées sur des séances d’entraînement où les questions tactiques sont essentielles., intervient le Scoïste Abdoulaye Bamba, formé à la Juventus et qui a côtoyé Kessié en sélection.Habitué à évoluer en défense centrale en Côte d’Ivoire, Kessié est rapidement repositionné milieu défensif, un poste où il s’épanouit lors de son prêt à Cesena en série B en 2015-2016, puis lors de son retour à Bergame. Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de la, en fait très tôt un de ses cadres., décrit Michel Dussuyer, qui l’avait rappelé en sélection nationale en mai 2016 à l’occasion d’un match amical en Hongrie (0-0).Sa première saison en Serie A en 2016-2017 alerte les dirigeants de l'AC Milan, qui obtiennent son prêt pour les deux exercices suivants, puis son transfert, en juillet 2019, en échange de 30 millions d’euros. Ses performances et sa régularité ont été à la hauteur de l’investissement consenti par un club qu’il a aidé à retrouver la Ligue des champions en septembre dernier, après sept ans d’absence.(14 buts toutes compétitions confondues en 2020-2021), apprécie Renard. L'AC Milan, qui avait ouvert des négociations avec le joueur en vue d’une prolongation de contrat avant de les interrompre, semble s’être résigné à son départ en juin prochain. La Côte d'Ivoire, elle, a encore tout le temps d'en profiter.