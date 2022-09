Franck Haise est dans le viseur de Brighton

Frank Haise is doing something very special by maximising talent at Lens | By @_Adam_White_ https://t.co/tozc2sfJO9 — The Guardian (@guardian) August 29, 2022

BG

Brighton prend ses Haise.Le travail finit toujours par payer. Non, ce n’est pas la légende de la dernièrede Benzema ou de Cristiano Ronaldo, mais bien une réalité pour l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise. Grâce aux excellentes prestations des Sang et Or depuis maintenant plusieurs saisons, Franck Haise commence à plaire de plus en plus, et pas que dans l’Hexagone. Si son départ n’est pas envisageable côté lensois, selon le, son nom figurerait parmi les pistes étudiées par le club anglais de Brighton & Hove Albion. Le quatrième de Premier League cherche un successeur à Graham Potter, parti remplacer Thomas Tuchel à Chelsea Le média anglais va même plus loin, puisque les dirigeants de Brighton auraient déjà entamé des discussions cette semaine avec les différents candidats potentiels. Pour le moment, c’est l’actuel entraîneur norvégien Kjetil Knutsen qui aurait les faveurs du club anglais. Roberto De Zerbi, l’ancien entraîneur de Palerme, est aussi une piste étudiée.Pascal Dupraz est libre, sinon.