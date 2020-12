Franck Haise, cru de caractère

À 49 ans, le Normand a fait du Racing Club de Lens une machine aussi étonnante qu’efficace. Paris, Saint-Étienne, Bordeaux, Rennes, Monaco, tous sont passés à la trappe en quelques semaines. Aussi discret qu’affirmé, meneur d’hommes, révélé au grand public l'hiver dernier après s’être façonné dans les divisions inférieures, Franck Haise se dévoile peu ou prou. Portrait du grand manitou sang et or, adepte des cols roulés, des vestes de costume ajustées et qui pourrait bien finir œnologue.

« Tous les ans, au club, nous avions une vente de vin. On effectue chacun un achat, et à la fin, il fallait récupérer son lot. C’est là qu’on a discuté un peu, le courant est bien passé. Peu après, Franck m’a emmené dans sa cave. »

« Lors d’une soirée, on devait deviner chaque vin lié à un plat. Je n’ai jamais réussi à le coincer. Il trouvait le vin, le millésime, le producteur. Incroyable. »

Un routard de l’antichambre

« C'est un mec qui ne laissait rien au hasard. Il avait plus d’expérience que certains et savait comment fonctionnait un vestiaire. Il était pointilleux et droit dans ce qu’il disait. »

Arrivée à maturation

« J’ai souvenir d’un match contre une équipe de haut de tableau. Après quinze minutes, on prend un rouge, et à la mi-temps, on est à neuf. Pourtant, on gagne 1-0. Ça ne pouvait se passer qu’avec lui, ce genre de truc. Avec Franck Haise, tu ne lâches rien. »

Adaptation au monde amateur

« Il est tellement convaincu, il sait où il veut aller, et on le suit tête baissée sans trop se poser de question. Il s’est d’ailleurs vite adapté au monde amateur. En quelques semaines, il connaissait le nom et prénom des 400 licenciés du club, vraiment. »

Les gars, on va au combat ?

« Il ne va pas non plus enfoncer un mec pour qu’ensuite il ne soit plus dans le groupe pendant trois mois. Après, si les mecs voulaient être dans le bon wagon, il fallait respecter le coach et écouter ses conseils. »

À l’Haise dans son jeu

« Il y a le 4-4-2, le 3-5-2, etc. et aussi le football "local" où on doit jouer avec le cœur. Franck a su se fondre dans l’environnement lensois où on parle d’envie, d’engagement. »

Devenir un cru d’exception

« Il sait aussi d’où il vient. Là, il vit ça à fond, c’est un passionné. Il a des valeurs qui sont fortes et sont celles de Lens, il n’y a pas de raison que ça s’arrête en ce moment. »

Par Florent Caffery

Tous propos recueillis par FC





La scène se déroule au milieu des années 1990. Franck Haise est alors un honnête latéral gauche de D2, au Stade lavallois (1995-1997), peu après avoir quitté sa Normandie natale, biberonné au FC Rouen. Patrick Leroux, intendant du Stade mayennais, qu’Haise entraînera quelques années plus tard, découvre le passionné derrière le footballeur.Patrick Leroux se retrouve devant 1500 bouteilles et un œnologue, clairement."Celles-là, on les boit ensemble", se marre-t-il.Mais attention,, tempère Denis Troch, l’homme à la moustache, coach de Franck Haise sur la pelouse de Francis-Le Basser.Pas question pour Haise de se farcir une piquette, une gorgée lui suffit à débusquer un vin bouchonné., se rappelle encore Thierry Cigan, son équipier à Angers (2002-2004), bien plus féru de houblon que de raisins.Ce qui est établi,, poursuit Cigan. D’où émane cet attrait ? Probablement du FC Rouen, croit savoir Patrick Leroux, dont les effluves de dégustations à l’aveugle ressurgissent :Franck Haise, jure David Giguel, son pote de toujours ou presque, désormais entraîneur de Rouen (National 2) et qui a sous ses ordres un certain Maël Haise, fils de.Parce que c’est sur le terrain, surtout, que ce fils d’un, approfondit David Giguel, s’est fait un nom. Sélections de Normandie (chez les pupilles, minimes et cadets), centre de formation de Rouen où, avec Giguel, les deux gamins signent leur contrat d’aspirant.Le milieu défensif – que Troch replacera latéral à Laval – fait son trou,et une casquette de, poursuit David Giguel.Avec, déjà, un certain sens des responsabilités., reprend Olivier Quint, pendant qu’à Angers, Thierry Cigan se souvient d’unÀ Laval, Denis Troch l’enrôle à une condition : qu’il bascule arrière gauche.Rouen, Laval, Beauvais, Laval encore, puis Angers qu’il contribuera à faire remonter en Ligue 2, Franck Haise coche 300 matchs en pro sur son CV entre 1988 et 2003, avant une bascule devenue inévitable.Automne 2003. Quelques semaines plus tôt, alors qu’il a rempilé pour une saison supplémentaire à Angers, Franck Haise résilie son contrat. À bout de souffle sur le terrain, il se sait proche de raccrocher les crampons. Patrick Leroux au Stade mayennais prend son téléphone.En CFA2, Haise s’avance dans un bourbier, malgré le cadre familial du club., insiste Marc Deniau, capitaine de l’époque, désormais entraîneur du Stade mayennais et inspiré par vous savez qui.D’abord entraîneur adjoint tout en restant joueur, Haise se retrouve propulsé entraîneur-joueur après le départ du coach principal. Après trois-quatre matchs dans ce double costume, l’évidence le rattrape., poursuit Marc Deniau."J’arrête."L’heure c’est l’heure, même si parler de saut dans l’inconnu serait incongru. À 19 piges, Haise obtient le tronc commun du BE1 (brevet d’entraîneur), puis la partie spécifique à l’été 1995 après avoir passé trois semaines durant l’intersaison à cravacher. L’homme était dans les starting-blocks., resitue Thierry Cigan, là où David Giguel se souvient de cesDenis Troch remarquait lui aussi un joueur. Au Stade mayennais, le message est reçu cinq sur cinq. Au bout d’un mois,, pose Marc Deniau.Trois saisons de suite,, estime Patrick Leroux, Haise parvient à maintenir sa formation, parfois aux barrages.Au printemps 2006,, renchérit l’intendant,La formation rennaise le rafle, un coach est né.Du Stade mayennais à l’US Changé (où il officie en DH après six années passées à Rennes), de Lorient à Lens, une seule ligne pour décrypter Franck Haise : un entraîneur humain au caractère affirmé., décortique Jocelyn Laurent, désormais arrière gauche à Concarneau qui a connu Haise avec la réserve de Lorient.Deux saisons de suite, Lorient finira champion (en National 3, puis National 2)., confirme Loïc Even, milieu de terrain à l’US Changé sous l’ère Haise. Dixit Marc Deniau du Stade mayennais,À Changé,, retrace Jean-Yves Lecoq,Néanmoins, comme avec les vins d’exception, la bonification exige du temps., se marre le témoin de mariage de Haise, David Giguel., dépeint Marc Deniau.Quitte à déplaire, assure Jean-Yves Lecocq, actuel président de l’US Changé.Comme à Rennes, où, en 2012, il regrette ne plus s’y retrouver sur le plan humain et claque la porte de la formation. À Lorient aussi, où il assure l’intérim de Sylvain Ripoll en 2016 et avec qui l’histoire ne s’est pas forcément bien terminée.Mais l’entraîneur a toujours une certaine limite, replacée par Jocelyn Laurent :Des phases de dialogue régulières avec son groupe,, distille Marc Deniau. En définitive, Patrick Leroux, qui l’a côtoyé trois saisons, parle tout simplementSi Lens tourne aussi bien actuellement via son 3-4-1-2, c’est à travers ses pérégrinations que Franck Haise a mûri l’entraîneur qu’il est désormais. Son credo,, d’après Loïc Even.À Lorient, avec Jocelyn Laurent, HaiseEt il les applique avec les moyens du bord. À l’image de l’US Changé, où Marc Deniau est devenu son adjoint.En observant Lens désormais, Thierry Cigan revoit en partie les méthodes d’Eric Guérit :Daniel Zorzetto à Rouen, Denis Troch à Lorient, deux autres sources d’inspiration. Le second nommé évoque Haise tel un catalyseur d’émotions :Désormais dans la lumière, même s’il semble, insiste Jocelyn Laurent, Franck Haise doit composer avec l’intransigeance de l’élite. Et ses revirements aussi rapides qu’une contre-attaque menée par Gaël Kakuta., rappelle à juste titre Denis Troch.(son adjoint, N.D.L.R.)Avec 24 points après 15 journées, l’horizon est dégagé,, précise Thierry Cigan.Derrière sa barbe grisonnante, ses tenues toujours classes et sobres, sa montre ajustée au poignet gauche, Haise sait, anticipe Loïc Even.Denis Troch, aussi son ancien formateur sur les bancs du BEPF (brevet d’entraîneur professionnel de football) qu’il a validé cette année, considère que Franck HaiseUne décennie, un délai de maturation idéal pour un bon cru ?