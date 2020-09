C'est le moment de Trincão

Annoncé comme une pépite depuis plusieurs années, Francisco Trincão a pris son temps avant d'éclore véritablement cette saison à 20 ans. Une année qui aura vu le jeune ailier de 20 ans quitter Braga pour s'engager au FC Barcelone. Avant d'être appelé pour la première fois en sélection du Portugal en vue des matchs de Ligue des nations face à la Croatie et la Suède.

Recalé par Porto, adopté par Braga

Le chemin de la réussite

Par Steven Oliveira

C’est une semaine que Francisco Trincão n’est pas près d’oublier. Alors que la plupart des Portugais profitent des derniers jours du mois d’août pour se dorloter sur les plages du Algarve – laissées libres en raison du covid par les Néerlandais et les Anglais –, Francisco Trincão, lui, a posé ses valises à Barcelone. Et il n’est pas venu en Catalogne pour aller visiter la Sagrada Família, mais bien pour montrer aux supporters du Barça qu’il maîtrise bien mieux l’exercice du jonglage qu'Ousmane Dembélé . Car oui, derrière cette otarie au visage juvénile de 183 centimètres se cache un ailier de 20 ans qui pèse 500 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire fixée par Barcelone après avoir dépensé 31 millions en janvier dernier pour s’attacher ses services.Une fois les présentations faites avec les– qui visiblement préfèrent commenter le possible départ de Lionel Messi plutôt que de s’extasier devant son successeur –, Francisco Trincão a pu revenir au Portugal où il a été appelé pour la première fois enpar Fernando Santos. Une semaine totalement folle qui ne surprend pas les fidèles de la Liga Nos, tant le jeune ailier a rayonné durant cette saison avec Braga (8 buts, 6 passes décisives). Ni les amoureux dequi ont repéré la pépite depuis plusieurs années et qui ont réussi à remporter la Ligue des champions avec Dijon grâce à un triplé du Portugais en finale face au Real Madrid.L’histoire retiendra peut-être que c’est à l'Estádio do Dragão face à la Croatie en Ligue des nations que Francisco Trincão a fait ses débuts avec la. Un stade dans lequel le gaucher aux pieds d’argent aurait pu devenir une véritable coqueluche. Retour en 2009. Trincão n’est encore qu’un jeune bambin de neuf ans lorsqu'il quitte le SC Vianense pour rejoindre le centre de formation du FC Porto, à 75 bornes de son Viana do Castelo natal. Le début de la gloire ? Eh bien non, puisque le nouveau joueur du Barça n’arrive pas à se démarquer chez leset retourne à l’envoyeur un an plus tard. Son entraîneur d'alors, João Branco, tente d’expliquer cet échec :Chez lui, Francisco Trincão retrouve le sourire et sa place de leader sur le terrain., souligne João Branco qui a fait les frais de la technique déjà présente du gamin :Un épisode parmi d’autres qui montre que le jeune Trincão est devenu bien trop grand pour le SC Vianense. Coordinateur sportif du club de Viana do Castelo, Marco Miranda se souvient d’un gamin qui savait où il allait :De quoi expliquer son départ au SC Braga à 12 ans, deux ans après son échec à Porto.Peu réputé pour former les footballeurs portugais de demain, Braga a pourtant quelques jeunes pousses talentueux au sein de son académie. Et c’est ainsi que Trincão quitte à nouveau sa place de « meilleur joueur de son équipe » pour celle de « joueur parmi tant d’autres » ., rappelle son coach des U13 aux U19 José Carvalho Araujo.Bien décidé à tout casser, Francisco Trincão patiente, travaille en attendant le déclic :Logiquement, son nom arrive aux oreilles du groupe professionnel. Et alors qu’il n’a que 17 ans, Francisco Trincão tape déjà à la porte de l’équipe B de Braga en deuxième division. Trop talentueux pour évoluer avec les U19, trop jeune pour jouer régulièrement avec l’équipe B, celui qui a planté son premier but avec la réserve contre celle du FC Porto ne vit pas bien cette situation d’entre-deux, comme le confirme José Carvalho Araujo :En attendant de fouler les terrains de la Liga Nos, Francisco Trincão se fait un nom dans les équipes de jeunes du Portugal. Et notamment lors de l’Euro U19 qu’il remporte avec la Selecção , terminant au passage meilleur buteur de la compétition., philosophe José Carvalho Araujo.Une voie qui a vu la Ferrari Trincão patienter au garage en attendant d’avoir sa chance chez les pros. Avant de pouvoir rouler sur le circuit où il a prouvé sa pointe de vitesse avec une année 2020 marquée par un transfert au Barça, une victoire en Coupe de la Ligue et un titre honorifique de meilleur buteur de Liga Nos entre janvier et juin 2020. Et pourtant, la Ferrari Trincão n’a toujours pas passé la seconde vitesse.