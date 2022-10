Francfort se paye Gladbach avant la réception de l'OM

Gladbach (4-2-3-1) : Sippel - Scally (Herrmann, 90e+2), Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné (Netz, 71e) - Stindl (Ngoumou, 70e), Kramer, Plea - Thuram. Entraîneur : Daniel Farke.



Eintracht Francfort (3-4-2-1) : Trapp - Tuta, Jakić, Ndicka - Dina Ebimbe, Kamada (Rode, 53e), Sow, Lenz - Lindstrom (Alidou, 83e), Götze - Kolo Muani (Borre, 83e). Entraîneur : Oliver Glasner.

Mesdames Messieurs, voici Lind-storm.Comme une tempête, l'attaquant danois a tout emporté sur son passage ce samedi soir dans l'enceinte du Borussia Mönchengladbach (1-3). Une performance et un doublé qui ont permis à l'Eintracht Francfort de prendre facilement les commandes de la partie et de s'installer provisoirement dans le top 4 de la Bundesliga, places synonymes de qualification à la Ligue des champions, après onze journées. De son côté, Jesper Lindstrom - qui avait notamment marqué au Vélodrome - poursuit son début de saison en grande pompe.Le feu follet de 22 ans a d'abord ouvert le score, d'un bel enchaînement dans la surface. Pour son deuxième but, le Danois a été parfaitement servi par un Kolo Muani chef d'orchestre d'une contre-attaque supersonique. Entre-temps, Dina Ebimbe avait doublé la mise d'un coup de casque sur corner. La réaction du Borussia Mönchengladbach est arrivée bien trop tard et encore, Marcus Thuram n'aurait pas marqué son huitième but de la saison sans une grossière erreur de lecture de Kristijan Jakić à l'entrée de la surface de réparation. Après avoir été éliminé en coupe plus tôt dans la semaine, Gladbach pointe à la neuvième place de l'élite allemande.La saison risque d'être très, très longue.