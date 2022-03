Francfort se paie le Betis à Séville

Bravo - Sabaly, Pezzella, Gónzalez, Ruibal (Tello, 77e) - Rodríguez, Carvalho (Miranda, 61e) - Canales, Fekir, Juanmi (Joaquín, 61e)- Willian José (Iglesias, 77e). Entraîneur : Manuel Pellegrini



Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakić, Sow, Kostić - Lindstrøm (Hauge, 73e), Borré (Lammers, 86e), Kamada (Lenz, 78e). Entraîneur : Oliver Glasner.

Le match le plus intéressant de la soirée.L'Eintracht Francfort s'impose 2-1 à Séville ce mercredi, et prend une belle option avant le huitième de finale retour de la Ligue Europa dans une semaine. Après un début de match très calme, où deux blocs solides se font face, Filip Kostić vient faire sauter le verrousur son premier tir cadré. Le Serbe envoie un très beau lob du pied gauche dans la lucarne opposée qui surprend une défense du Betis arrêtée. Quinze minutes plus tard, Nabil Fekir répond au numéro de soliste de son adversaire, dribble la défense allemande avant de décocher une frappe dans le petit filet. L'avance sévillane ne durera pas longtemps, puisqu'Edgar Gónzalez laisse filer Jesper Lindstrøm dans son dos, et remise à Daichi Kamada qui enfonce d'un plat du piedAprès une première période sans aucun temps mort, le deuxième acte se veut un peu plus calme. Claudio Bravo maintient les siens à flots, et sauve un penalty gentiment accordé et puis gentiment tiré par Rafael Borré (52). Le portier chilien récidive à deux reprises face au Colombien (64et 67), qui finit par être sorti par son entraîneur. Profitant des errances offensives du Betis, les Allemands gardent l'avance scellée en première période et font un petit pas vers la qualification en quarts.