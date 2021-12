Francfort fait exploser le Bayer Leverkusen

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp - Melo, Hinteregger, N'Dicka - Da Costa (Touré, 85e), Jakić, Sow (Rode, 85e), Kostić - Lindström (Hauge, 46e [Lenz, 64e]), Maury, Kamada (Lammers, 87e). Entraîneur : Oliver Glasner.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hradecky - Hincapié, Tapsoba, Tah, Frimpong - Andrich (Palacios, 66e), Aranguiz (Demirbay, 66e) - Adli, Wirtz (Amiri, 80e), Diaby - Schick (Alario, 80e). Entraîneur : Gerardo Seoane.

Les Aigles reprennent de l'altitude.En délicate position au classement, Francfort s'est donné une vraie bouffée d'air en assommant le Bayer Leverkusen ce dimanche au Deutsche Bank Park (5-2).Un succès qui a mis un peu de temps à se dessiner, et pour cause : l'Eintracht a été totalement étouffé dans les vingt premières minutes. Visiblement pas rassasié par son quadruplé le week-end dernier, Patrick Schick a logiquement concrétisé la domination des siens (5, 22). Un doublé pour porter son total à 14 réalisations en Bundesliga, seulement deux de moins que Robert Lewandowski. Puis tout s'est inversé.Lucas Melo a remis Francfort dans le match en marquant sur corner (23). Diablement efficaces, les locaux ont rapidement égalisé par Jesper Lindström, impeccable au moment de se présenter face à Lukas Hradecky (30). La deuxième période a donné lieu à un récital. Obite N'Dicka a inscrit le but du 3-2 suite à un nouveau corner (50), Kristijan Jakić a profité d'un ballon mal dégagé (66) et Djibril Sow, qui avait concédé le penalty du 0-2, a envoyé une sacoche transpercer les filets (76). Francfort revient avec fracas dans la première moitié de tableau, avec désormais cinq points d'avance sur l'actuel barragiste, Augsbourg. Le Bayer reste quant à lui troisième, mais sous la menace directe de Fribourg et Hoffenheim. Prendre 5-1 face au Bayern, ok, mais 5-2 contre l'Eintracht, c'est (Franc)fort de café.