Francfort rafle la mise à Séville

C'est au bout de la nuit et à une heure où les gosses dorment depuis longtemps que l'Europa League a trouvé un successeur à Villarreal. À Séville, la lumière est venue d'une séance de tirs au but maîtrisée d'un bout à l'autre par Francfort et d'une fin de match qui porte le sceau de Kevin Trapp. Quatre décennies après leur premier et dernier sacre européen, les Allemands ont remis ça, brisant au passage le petit rêve écossais.

Un duel de durs à cuire

Le bonbon Aribo, Borré le renard

Eintracht Francfort (3-4-2-1) : Trapp - Touré, Tuta (Hasebe, 59e), N'Dicka (Lenz, 101e) - Knauff, Rode (Jakic, 90e), Sow (Hrustic, 105e), Kostic - Lindström (Hauge, 70e), Kamada - Borré. Entraîneur : Oliver Glasner.

Rangers (4-3-3) : McGregor - Barisic (Roofe, 117e), Bassey, Goldson, Tavernier - Lundstram, Jack (Davis, 74e), Kamara (Arfield, 90e) - Kent, Wright (Sakala, 74e, Ramsey, 117e), Aribo (Sands, 101e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

La nuit risque d'être longue pour Kevin Trapp, dans le bon sens du terme. L'ex-portier parisien a d'abord sauvé les siens à deux minutes des tirs au but sur une sortie express. Et c'est lui qui est venu détourner la frappe de Ramsey quand l'air était devenu irrespirable à Séville. Les larmes couleront longtemps sur les visages des Rangers, passés à côté d'un deuxième sacre continental un demi-siècle après le premier. Pour Francfort, il est temps d'embraser définitivement Séville.Du sang a d’abord coulé ce mercredi soir dans le volcan Sánchez Pizjuán. Pendant qu’au sonomètre, on tente encore de déterminer qui crache le plus de décibels, Lundstram fout ses crampons sur le crâne de Rode (6). Trois minutes d’interruption, un capitaine allemand en sang au sol, un bandage de martyre et aucun avertissement pour l'Écossais. Personne n’est venu pour faire dans la dentelle. Et pas Kamada, qui s’écrase sur McGregor (12). Troisième joueur le plus âgé à disputer une finale de coupe d’Europe, le portier écossais, 40 balais, sort la carte expérience face à Sow (12). Lesressortent timidement par Tavernier, abusent de longs ballons et voient les Allemands enquiller les frappes. Knauff contraint McGregor à la détente (20). Sur le corner qui suit, l’ancien Auxerrois N’Dicka trouve le petit filet (20) puis Sow déclenche au-dessus (21). Kostic, le troisième lascar des 3K (avec Knauff et Kamada) sort une volée pralinée en première intention, juste au-dessus (31). Le Serbe rapplique, avale 70 mètres de gazon mais se montre finalement trop gourmand (32). Un brin atones et cadenassés par une défense allemande aux deux tiers française, les Rangers respirent sur coups de pied arrêté. La tête du bourrin Lundstram est détournée du bout des doigts par Kevin Trapp (37).Pas emballante, la pause débloque vraiment les guiboles. Lindström est proche de toucher au but, le talon de Kamara en décide autrement (49). Le sort de ces soirs en équilibre repose parfois sur ces détails pas si anodins. Goldson pousse Borré dans la surface écossaise, ni l'arbitre ni la VAR ne bronchent. Quatre minutes plus tard, Trapp dégage aux six mètres. Le même Goldson remporte son duel de la tête, puis une autre tête, cette fois de Sow, est à contre-courant en direction de Trapp. Joe Aribo a le flair, dépose Sow, Tuta se ramasse seul et l'attaquant desdélivre sa sucrerie devant Trapp (1-0, 57). Joe le braqueur claque là son premier pion cette saison en coupe d'Europe. Le virage écossais bascule dans l'ivresse... pour dix minutes. Kostic, encore, centre au ras du sol, la défense des Rangers patauge, pas le Colombien Rafael Borré, à l'affût avec son pied droit. Le K.-O. flotte, Kostic meurt d'envie d'être le héros de tout un peuple, ses deux centres appuyés convoquent le frisson dans les dos écossais (79, 89). Une demi-heure de rab, Barisic tente sa chance (106), Hrustic lui répond pour les Allemands, sans plus de réussite (107). Kent a alors la balle du titre jusqu'à ce que Trapp ne sorte de ses cages comme un dératé (118). La suite appartient aux tirs au but et à l'histoire désormais. Et à ce petit jeu, la bonne étoile était au-dessus des gaillards d'outre-Rhin, lesquels ressortent avec le trophée d'une compétition où ils n'ont perdu aucune rencontre. Et la nuit d'Aaron Ramsey, seul joueur à avoir raté son tir au but, va être longue. Très longue.