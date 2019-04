Francfort climatise Benfica, Chelsea a eu chaud

On pensait que seul Francfort aurait fort à faire, mais Chelsea ne verra les demies qu’au terme d’une âpre bataille disputée face au Slavia Prague (4-3). De son côté, Valence n’a pas tremblé contre son voisin de Villarreal (2-0). Reste le vrai frisson : la mini-remontada de l’Eintracht qui, en s’imposant de justesse face à Benfica (2-0), a effacé la déception du match aller pour se payer le dernier ticket du dernier carré de C3.

Malmenés au match aller, lesavaient mis 86 minutes pour trouver la faille à Prague (0-1). Et ce retour à Stamford Bridge a d’abord semblé promis à Chelsea , sans aucun doute possible. Mais finalement, les deux équipes se seront offert une mi-temps chacune. Avec, au bout du compte, le Graal pour les Anglais.Comment douter de la qualification lorsque Pedro ouvre le score, au bout d’à peine cinq minutes ? Que le pauvre Simon Deli fait le break pour Chelsea malgré lui, en déviant le ballon dans ses propres filets ? Qu’ Olivier Giroud enfonce le clou en inscrivant son dixième pion en dix matchs, confirmant ainsi sa première place au classement des buteurs ? Tout ça, en moins de vingt minutes ! Alors quand Pedro se paye un doublé juste avant la pause, personne ne pense à la réduction du score inscrite de la tête sur corner par Tomas Souček. Ce sera le but pour l’honneur, rien de plus. Sauf que Chelsea se relâche et que le Slavia profite de cette passivité défensive grâce à Petr Ševčík, qui inscrit un doublé en quatre minutes. Les Praguois doivent encore en mettre deux pour réaliser l’exploit, mais la marche demeure trop haute. Less’en sortent finalement très bien et affronteront Francfort en demies, l’autre miraculé de ces quarts.C’était LE match-frisson de cette soirée. Celui avec un vrai enjeu, et il était pour l’Eintracht : marquer deux buts sans en encaisser un, pour continuer de rêver après une manche aller cauchemardesque à Lisbonne (défaite 4-2). Les Francfortois entrent donc tambour battant dans une partie où ils impriment leur tempo : martial. Et le public explose de joie lorsque Filip Kostić trompe Vlachodimos, grâce à une puissante reprise du droit à quelques minutes de la pause.Ce public, il va pourtant se faire peur très longtemps puisque Francfort doit impérativement faire le break pour provoquer les adieux de Benfica à la scène européenne. Le salut arrive à la 67minute, lorsque Sebastian Rode imite Kostić en faisant parler toute la puissance de son pied droit pour trouer les filets lisboètes. La suite n’est qu’une affaire de résistance interminable et de grande frustration pour les Portugais, incapables de faire parler une seule fois la poudre pour terminer le travail entamé à domicile. Au moins, le supporter qui avait confondu les deux Francfort ne sera pas le seul à avoir la mine déconfite ce soir.La seule vraie info à retenir de cette rencontre, c’est qu’il a fait beau sur tous les terrains... sauf à Valence, pourtant plus connue pour son ensoleillement que Londres ou Francfort. Sous une pluie diluvienne donc, les Valenciens n’ont pourtant pas tremblé face à leur voisin de Villarreal et se qualifient sereinement. Score cumulé : 5-1 dans ce double derby de la Communitat, au terme d’une manche retour somme toute assez équilibrée. Les héros du soir s’appellent Antonio Latorre et Daniel Parejo, auteurs chacun d’un but au début de chaque mi-temps. C’est donc avec sérénité que Valence s’en ira affronter Arsenal en demi-finales. Avec, si possible, un peu plus de soleil à la clé.