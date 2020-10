Ciccio Caputo, le vieux nouveau de la Nazionale

Buteur dès sa première cape avec l'Italie qu'il découvre à 33 ans, Francesco Caputo apprécie cette nouvelle aventure, mais a pris une certaine distance sur la trajectoire de sa carrière. Avec, notamment, le regret de ne pas avoir connu le plus haut niveau plus tôt. Pourtant, l'histoire est belle.

Content, mais frustré, ou frustré, mais content ?

La rigueur italienne, l'opportunité Empoli

Chemin incontournable pour arriver au sommet

Il est de ceux qui s'adaptent à chaque situation. Dans un club donné, dans un vestiaire, devant les cages, partout. Par ses célébrations, par exemple. Lorsque tout va bien et qu'il plante, celui qui a créé sa propre bière à Altamura (dans les Pouilles) avec deux associés aime à rappeler son goût pour le houblon en mimant le geste d'engloutissement d'une pinte. Quand les conditions se font plus tristes, avec un coronavirus qui fait trembler tout son pays, Francesco Caputo célèbre en revanche son but en délivrant un message de soutien., était-il écrit sur sa feuille brandie aux caméras le 9 mars 2020 contre Brescia, avant le confinement.Alors, pour fêter sa première sélection avec l'Italie, l'attaquant a encore une fois décidé de faire les choses bien. Devant la Moldavie, l'avant-centre titularisé d'entrée a donc remercié Roberto Mancini en signant le break à la 23minute. En toute simplicité : belle ouverture de Cristiano Biraghi, contrôle du droit vers l'avant et frappe de près du même pied pour remporter son face-à-face contre Alexei Coșelev. Lal'emporte finalement 6-0, aussi facilement que Rafael Nadal devant Novak Djokovic, et son nouveau renfort vient de parfaitement s'intégrer. Mais...Mais voilà : au sortir de ce baptême, Caputo a du mal à apprécier comme il se doit ses débuts avec sa nation., kiffe-t-il, face à la presse. Avant d'émettre une certaine forme de regret, lui qui a déjà atteint les 33 balais :Des expériences courtes (Toritto, Altamura, AS Noicattaro) pour découvrir le football, une fidélité à Bari de 2008 à 2015 (entrecoupée de deux prêts à Salernitana et Sienne, quand même) pour apprendre à dompter la Serie B (sans compter un mini-passage en Serie A), un décollage au Virtus Entella pour confirmer son statut confirmé en deuxième division durant deux ans (80 matchs, 35 caramels), un rebond à Empoli pour s'offrir le championnat en passant à l'échelon supérieur (79 parties, 42), et un transfert de 7,5 millions d'euros à Sassuolo pour mettre tout le monde d'accord dans l'élite à 32 berges (21 bonbons, quatrième total le plus sucré de la Botte derrière Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile) : tel est le curriculum vitæ, plutôt linéaire, mais un poil lent, du garçon. Qui, effectivement, aurait peut-être pu percer en Serie A avant la trentaine.Reste que tout n'est pas toujours aussi facile que ce que l'on peut imaginer. Surtout que s'il représentait un élément affirmé de Serie B, Caputo n'a pas immédiatement été monstrueux., se souvient Gaël Genevier, milieu d'AlbinoLeffe (Serie C) qui l'a fréquenté à Sienne.Pour son ancien partenaire, le meilleurde Serie B cru 2017-2018 a en fait eu un peu de chance dans sa trajectoire :Avis partagé par Pedro Kamata, lui aussi ex-coéquipier à Sienne et à Bari :Finalement, passer autant de temps dans les limbes de la Botte aurait au contraire été hyper bénéfique à Caputo. Soumis à une exigence extrême et un contexte où les opportunités demeurent rares pour les jeunes, le Francesco d'avant s'est forgé un QI footballistique au fur et à mesure du temps tout en améliorant encore ses qualités naturelles., remet Kamata.Selon Genevier, ce long apprentissage a ensuite permis au monsieur de cocher toutes les cases pour se frotter au plus haut niveau :Quant à savoir si sa suspension d'un an pour l'affaire du Calciopoli l'a fait grandir, c'est une autre histoire...