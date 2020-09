Francesco Acerbi, étoile furtive

À la fois meilleur stoppeur et premier relanceur d'une Lazio qu'on n'avait plus vue aussi forte en Serie A depuis un bon bout de temps, Francesco Acerbi est devenu une vraie référence défensive, sans prévenir et sans faire de bruit. Retour sur l'histoire d'un type revenu d'un cancer, et qui a commencé à aimer le football au moment où il pensait qu'il ne pourrait peut-être plus jamais le pratiquer.

Le duelliste

La fiesta triste

« Sans la maladie, peut-être que j'aurais arrêté »

Par Adrien Candau

Tous propos issus de Ultimouomo.com et la Gazzetta dello Sport.

Même à Rome, son nom est rarement cité en premier, quand on parle de la Lazio. Avant lui, il y a les astres locaux, ceux dont le rayonnement flatte les mirettes des tifosi, à coups de buts, dribbles et passes décisives. Francesco Acerbi n'est pas Ciro Immobile, Sergej Milinković-Savić ou Luis Alberto. Même en, où il ne cumule que sept sélections depuis sa première apparition en 2014, le joueur est éclipsé par l'envahissante doublette Chiellini-Bonucci. Non, décidément, Francesco Acerbi ne brille pas. Le bonhomme est plutôt de ceux qui rayonnent discrètement, un peu à part du tintouin médiatique. Un petit coin d'ombre où sa lumière, discrète et diffuse, s'est rapidement propagée, pour régénérer l'arrière-gardePour se rendre compte de la valeur de ce type-là, il faut notamment éplucher les feuilles de stats. La saison dernière, Opta traduisait en chiffres ce que les supporters de la Lazio voyaient journée après journée, sur le terrain : en 35 apparitions en Serie A lors du précédent exercice, Francesco Acerbi n'a été dribblé que six fois. Personne ne fait mieux en Italie, où on a fini par comprendre qu'Acerbi est tout simplement un duelliste hors pair. À la fois très performant en un contre un, comme capable d'annihiler plus subtilement une menace avant qu'elle ne se présente grâce à son sens de l'anticipation, leuse d'un art de la défense versatile. Sa qualité de relance est aussi remarquée, puisque c'est lui, au sein du 3-5-2 de Simone Inzaghi, qui amorce le plus souvent la première passe vers les milieux et les attaquants. Et voilà comment la Lazio, 4de Serie A la saison dernière, s'est hissée au rang de seconde meilleure défense de la Botte derrière l'Inter, avec à peine 42 pions encaissés.Cette réussite n'était pas programmée, loin de là. Naturellement doué, Acerbi n'a pourtant débuté dans l'élite qu'à 24 ans, au Chievo, après avoir zoné de longues années en Serie C et B, avant de s'engager à l'AC Milan en 2012. Quelques mois plus tard, en février, il perdait son père, et avec lui, la seule source de motivation qui l'avait emmené au plus haut niveau :, confiait le joueur dans une interview au siteen février 2020.À Milan, le joueur s'entraîne machinalement, mais déraille dès qu'il quitte le pré.Prêté au Chievo une demi-saison par les, Acerbi pense même un temps dire stop :Son transfert à Sassuolo à l'été 2013 remettra sportivement à l'endroit sa carrière. Mais pas sa vie privée. Même quand on lui diagnostique un cancer, qui le tiendra éloigné plusieurs mois des terrains, Francesco ne change pas tout à fait ses habitudes :"Sors de mon corps, va-t'en !"La chimio lui fait un temps perdre tous ses cheveux, mais le joueur, véritable force de la nature, se remet vite. Au début de l'exercice 2014-2015, il devient un titulaire inamovible du Sassuolo d'Eusebio Di Francesco, qui sera l'équipe poil à gratter de la Serie A lors des saisons à venir. Ce n'est qu'à contretemps que le cancer d'Acerbi finira par le changer radicalement :La vingtaine bien tassée, le joueur devient enfin un professionnel assidu. Désormais convaincu, Acerbi fait du rab à l'entraînement et calme ses ardeurs nocturnes. À l'été 2018, il signe à la Lazio, pilotée par Simone Inzaghi, où il est aujourd'hui considéré comme le défenseur le plus régulier et précieux de l'effectif. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2019, puis quatrième de Serie A un an plus tard, la grande tige a atteint ce qui ressemble à une forme d'apogée et contemple désormais son parcours avec philosophie :Mais Francesco Acerbi n'a pas mal fini. Ce mercredi soir, il défie même l'Atalanta, dans ce qui s'annonce comme un sommet de la Serie A. Le genre de matchs où l'Italie du football peut espérer le voir dispenser sa science de la défense, pour de nombreuses années encore.