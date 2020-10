Bleus : qu'on nous donne l'ennui

Au-delà du 0-0, la prestation de l'équipe de France contre le Portugal a rappelé que le feu d'artifice contre l'Ukraine, dans un match sans enjeu, était plus une anomalie qu'autre chose. Malgré un réservoir à faire rougir de nombreuses sélections, ces Bleus ne sont pas là pour faire le spectacle.

Le bal des banalités

« Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. »



« Offensivement, on a joué avec le frein. Je trouve qu'on ne s'est pas trop lâchés. On aurait peut-être dû plus appuyer les attaques et leur faire plus mal. »

Statu quo et flou collectif

Par Clément Gavard, au Stade de France

Propos de Didier Deschamps et Benjamin Pavard recueillis par CG

Dans le monde des Bleus de Didier Deschamps, les affiches les plus attendues n'accouchent pas souvent des parties les plus abouties, surtout quand elles se jouent entre deux compétitions internationales. Après le feu d'artifice contre l'Ukraine mercredi soir dans un match sans enjeu, ce France-Portugal ressemblait à une belle promesse. Celle d'en savoir plus sur cette équipe de France, toujours aussi difficile à déchiffrer, et sur son comportement face à un adversaire de taille. C'est raté, il faudra encore patienter. Car dans la froideur d'un Stade de France privé de son public, à l'exception d'un petit millier de personnes dont une centaine de costauds qui ont donné de la voix devant une drôle de banderole à la gloire de Dunkerque, Griezmann et ses copains n'ont pas réchauffé grand monde. Au point de laisser des regrets à Fernando Santos, le technicien portugais : «» Mercredi soir à Saint-Denis, le Portugal n'est donc pas parvenu à refaire le même coup qu'en 2016, malgré une allure bien plus sexy qu'il y a quatre ans. Les champions du monde, eux, ont retrouvé leur routine déprimante sur le terrain comme dans les mots.Comme si cela ne suffisait pas, l'ennui s'est donc prolongé dans les sous-sols de l'enceinte dyonisienne mercredi soir. Pas de surprise, Didier Deschamps étant un grand spécialiste de la langue de bois. Et à l'image de son équipe sur la pelouse, le sélectionneur n'a pas voulu se livrer face à la poignée de journalistes. «, a commencé le taulier des Bleus en faisant la moue.» Les mots ne sortent pas par hasard, ils sont symboliques. Et quand le terme «» ne cesse de revenir, ou que le fameux «» est prononcé par Deschamps et Pavard à quelques minutes d'intervalle, ce n'est pas bon signe.Mais voilà, ces Bleus ne sont pas là pour donner. Deschamps reste un mur sur lequel les questions viennent s'écraser. Les réponses sont prêtes depuis longtemps, ce sont d'ailleurs souvent les mêmes. «» , par exemple, est un grand classique du langage DD. Dans les souterrains du Stade de France, le sélectionneur a aussi brossé dans le sens du poil ses joueurs, de Pogba à Rabiot en passant par Lloris. Puis, il a laissé sa place à Pavard, dont le discours terriblement formaté a vite rappelé celui de son prédécesseur sur l'estrade. Attention, poncifs : «» Oui, ces Bleus sont chiants jusque dans les discours, il faudrait s'y habituer. Dans le ronronnement général, il aura fallu attendre l'intervention d'Adrien Rabiot sur la chaîne L'Équipe pour avoir le droit à un éclair de lucidité (ou d'honnêteté) : «Ce qui nous amène à nous tourner vers le terrain puisque cela reste le plus important. Qu'est-ce qu'on retiendra de ce match de l'équipe de France ? Pas grand chose justement, si ce n'est qu'elle n'a pas perdu son goût pour les purges. Sur la route des hommes de Deschamps, le Portugal était peut-être l'adversaire le plus redoutable affronté en rencontre officielle depuis les doubles confrontations contre l'Allemagne et les Pays-Bas à l'automne 2018. Résultat : les Bleus n'auront pas appris grand chose, et c'est bien dommage. La première période soporifique (1 tir cadré seulement et 68 pertes de balle côté France) n'a pas été effacée par un deuxième acte un poil plus nerveux. «(10 tirs dont 3 cadrés de chaque côté au coup de sifflet final, ndlr), a ironisé Deschamps.» Solide défensivement, à l'image d'un Kimpembe en mode maestro, le champion du monde en titre n'a pas jamais semblé capable d'emballer la partie, ou même de bousculer cette équipe portugaise.La faute à un manque de projection, mais aussi à une panne d'inspiration chez les joueurs offensifs. Si Pavard et Hernandez, les deux latéraux, ont parfois délaissé leurs couloirs pour jouer vers l'intérieur, les milieux ont eux touché beaucoup de ballons (93 pour Kanté, 99 pour Pogba, 85 pour Rabiot et même 82 pour Griezmann qui a souvent décroché) sans réussir à les bonifier. La Pioche a bien essayé de faire des différences en alternant entre jeu court et jeu long, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, alors que Tolisso et Camavinga ont gardé leur chasuble, le sélectionneur refusant de «» . Reste la question du duo d'attaque Giroud-Mbappé, trop discret et jamais complémentaire quand un Ben Yedder aurait pu apporter plus de mobilité. «, a tranché Deschamps au moment d'enfoncer une nouvelle porte ouverte.» Sans remettre en question la présence indispensable de certains cadres, Deschamps ne gagnerait-il pas à envoyer un coup de pied dans ses propres certitudes en faisant apparaître de nouvelles têtes dans le onze lors des matchs qui comptent ?Les faillites individuelles n'ont pas pu être sauvé par le collectif. Après la démonstration contre l'Ukraine, Deschamps avait promis qu'il «» . Comprendre, le pragmatique de service n'est pas si fermé que ça à l'idée de jongler entre les systèmes. Le 3-5-2 du mois de septembre aura laissé place au 4-4-2 losange en octobre, le schéma utilisé contre l'Ukraine et le Portugal, n'offrant là encore aucune certitude au patron des Bleus. «, s'est imaginé Deschamps après le 0-0.» Griezmann confirme, la France tâtonne : «» Seulement, ces débats ont-ils vraiment du sens quand on sait qu'on parle d'une sélection dirigée par Didier Deschamps ? Au fond, tout le monde sait que le guide des Bleus reviendra à la formule la plus sécurisante quand les vraies échéances, celles du printemps, se présenteront, et qu'il n'aura aucun mal à conditionner son groupe dans une mission commando de deux mois pour assouvir son obsession du résultat. Tant pis pour les amoureux du jeu, il va falloir s'y faire : cette équipe de France n'est pas là pour amuser la galerie.