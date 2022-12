Tchouaméni, patron incognito

Attendu comme un taulier au milieu en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni avance dans cette Coupe du monde dans l'ombre, malgré son but contre l'Angleterre. Il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance du Madrilène dans le fonctionnement de la machine bleue.

Maroc France Mondial 2022 - Demies Diffusion sur

« J'espère que je compte quand même un minimum dans l'équipe. »

« Je suis capable de faire pas mal de choses, mais en fonction de l'adversaire et des joueurs qu'on a dans l'équipe, il faut savoir faire un autre boulot, c'est ce que je fais. »

Un nouveau rôle, loin de celui de Paul Pogba

« On joue dans un football de spectacle, entre guillemets. Quand un joueur ne fait pas de spectacle, il est pour certains sur le terrain juste parce qu'on doit être onze, alors qu'il fait un travail de l'ombre monumental. Il court vraiment beaucoup. »

Travailler pour les autres

Après avoir pris la lumière tout au long de l'année, entre ses premiers pas réussis en équipe de France et son transfert de Monaco au Real Madrid , Aurélien Tchouaméni, attendu comme le messie en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, avance dans l'ombre depuis le début de la Coupe du monde. Samedi soir, il en est sorti le temps d'un instant, celui choisi pour lancer les hostilités face à l'Angleterre d'une frappe magnifique de 26 mètres, avant de retourner au mastic et dans le dur au milieu de Jordan Henderson, Declan Rice ou Jude Bellingham. Le joueur de 22 ans n'a pas livré sa meilleure copie en quarts de finale d'une compétition qu'il découvre, provoquant le premier penalty anglais en arrivant en retard sur Bukayo Saka et enchaînant les pertes de balle en seconde période, mais il semble indéboulonnable dans le système installé par Didier Deschamps pour ce tournoi., tempérait Guy Stéphan, le bras droit du sélectionneur, avant de se frotter auxL'ancien Monégasque a une forte personnalité et une ambition à peine masquée, mais il n'avait pas demandé à recevoir l'étiquette de taulier des Bleus avant l'heure. Ni celle de bizuth, d'ailleurs. Avant France-Tunisie , il avait dissimulé derrière un sourire son agacement quand un journaliste a fait remarquer que les conférences de presse de veille de match étaient généralement réservées à un joueur cadre ou au capitaine., avait assumé Tchouaméni.Réponse : oui. Un maximum, même.Tchouaméni n'est peut-être pas le premier nom que cochent Deschamps et son staff au moment de choisir le onze, mais il n'est pas le dernier non plus. Les faits, d'abord : le milieu du Real Madrid est le joueur français le plus utilisé pendant le Mondial (plus de 413 minutes, devant Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann). Le seul, aussi, à avoir commencé les cinq rencontres disputées par les Bleus dans la peau d'un titulaire. Beaucoup de temps de jeu et, paradoxalement, moins d'influence directe sur le jeu offensif des champions du monde, la faute à son rôle très précis dans ce schéma à deux milieux et avec quatre joueurs offensifs., expliquait-il après le succès face au Danemark.Au-delà de son but, Tchouaméni a touché seulement 48 ballons contre les Anglais, son total le plus faible sur un match depuis le début de l'aventure (80 en 66 minutes face à la Pologne ; 104 et 81 en 90 minutes contre la Tunisie et le Danemark ; 89 en 77 minutes contre l'Australie). Avec, en fil rouge, des comparaisons incessantes avec Paul Pogba, dont le pouvoir créatif est plus important, et alors que le rôle de Tchouaméni n'est pas le même que celui de son aîné en sélection.Ces derniers jours, ses copains de vestiaire ont profité de leurs venues devant les micros pour insister sur l'importance du Madrilène dans la machine bleue version 2022., a détaillé Rabiot.(...)Le fameux joueur d'équilibre, permettant aux flèches de s'amuser sur les côtés et à Griezmann de se balader un peu partout pour jouer au quarterback., enchaînait son pote Youssouf Fofana à deux jours de France-Angleterre.Il lui reste deux matchs à passer (et à gagner) dans ce nouveau costume pour grimper sur le toit du monde, et donc revenir dans la lumière.

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par MB en conférences de presse, à Doha.