Mbappé, comme à la maison

Dans son jardin du Parc des Princes, Kylian Mbappé a planté un quadruplé ce samedi face au Kazakhstan pour assurer la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2022. Son premier en sélection, au terme d'une soirée historique.

1985 - Kylian Mbappé est le 1er joueur à marquer 3+ buts lors d'un match compétitif avec la France depuis Dominique Rocheteau contre le Luxembourg le 30 octobre 1985 (3 buts également). Inarrêtable. #FRAKAZ pic.twitter.com/Va4tOtcQQX — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021

Largement en avance sur les temps de Thierry Henry

4 - Kylian Mbappé a inscrit le 1er quadruplé d’un joueur de l’équipe de France depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest (4 également). Sniper. #FRAKAZ pic.twitter.com/lrBA2sfN1g — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021

DIRECTION LE QATAR Soirée mémorable pour une qualification méritée. Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15. Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé. #KYLI4N pic.twitter.com/njHbgWJBCN — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 13, 2021

Par Analie Simon, au Parc des Princes

Propos de DD recueillis par CG.

Ce samedi, Kylian Mbappé n’a pas manqué l’occasion de briller devant son public du Parc des Princes face au Kazakhstan , lui qui fait le bonheur des supporters parisiens depuis 2017. Alors que les Bleus devaient impérativement s’imposer pour s’éviter une sueur froide en Finlande, Kyky a parfaitement compris le message en mettant les siens sur la bonne voie dès la 6minute. Servi par Theo Hernández, le Bondynois est venu couper au premier poteau pour marquer dans un troisième match consécutif avec les Tricolores, après ses réalisations face à la Belgique et l’Espagne en Ligue des nations. Mais le numéro 10 ne s’est pas arrêté là et il a enfilé les records comme les perles.Profitant des jambes de feu de Coman sur le côté droit, Mbappé a parfaitement conclu l’offrande de son pote, alors que le portier du Kazakhstan était parti aux champignons. Histoire de faire les choses bien, il a validé son triplé avant la pause. Et de la tête, s’il vous plaît. Une nouvelle fois sur une galette signée Kingsley Coman. À la mi-temps, le meilleur jeune du dernier Mondial avait déjà effacé des radars Jean Nicolas, Paul Nicolas, Éric Cantona et Jean Baratte avec ses 22 pions en 51 sélections. Mieux, le Parisien est devenu le premier joueur à claquer un triplé en compétition officielle depuis Dominique Rocheteau face au Luxembourg, lors d’une soirée d’octobre 1985. Et le premier, matchs amicaux inclus, depuis Olivier Giroud face au Paraguay en 2017.Satisfait de son triplé, Mbappé a joué une carte plus collective en seconde période. Sur la 5réalisation des Bleus, beaucoup d’avants-centres auraient préféré planter le quatrième. Pas KM10, qui a préféré décaler Benzema après une accélération fulgurante et lui permettre de devenir le 5meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 35 réalisations. Mais en bon animal à sang-froid, la bête n’a jamais vraiment refusé de s’offrir le quadruplé. Après avoir trouvé les gants de Stas Pokatilov une première fois, l’attaquant tricolore a gentiment laissé Antoine Griezmann tirer le penalty pour devenir le 3meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Mais le quadruplé n’était finalement qu’une question de minute. Arrivé comme un boulet de canon, Mbappé n’a plus qu’à profiter du décalage de Moussa Diaby pour faire mouche pour la quatrième fois de la soirée.Quoi de mieux de que réaliser cette performance dans son stade, trois ans après une autre régalade face à l’OL et un savoureux quadruplé en treize minutes un soir d’octobre 2018., a souligné le buteur en série au micro de M6 au coup de sifflet final. Une prestation XXXL logiquement récompensée par une ovation du public du Parc des Princes, son public, à sa sortie dans la foulée. Une ovation méritée pour celui qui a déjà planté 23 fois avec la tunique bleue, à seulement 22 ans et 10 mois.À titre de comparaison, Thierry Henry, le meilleur buteur de l’histoire (51 pions), a atteint ce palier à 25 ans et 10 mois. Lors de cette belle soirée d’automne dans son jardin, le Bondynois s’est même permis d’égaler une autre légende de l’équipe de France, en devenant le premier joueur à marquer un quadruplé depuis un certain Just Fontaine en 1958 face à l’Allemagne de l’Ouest., a savouré Didier Deschamps après la rencontre.Des statistiques qui n’effraient pas Kylian Mbappé, prêt à tout casser pour aller chercher une troisième étoile dans douze mois. Histoire de grimper un peu plus haut dans les cieux.