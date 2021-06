France Hongrie : Analyse, cotes et pronostics du 2e match des Bleus à l'Euro

La France l'emporte face à la Hongrie, Benzema ouvre son compteur

Considérée comme le grand favori de cet Euro, l'équipe de France a parfaitement lancé son Euro mardi soir. En déplacement à Munich pour un véritable test, déjà, contre l'Allemagne, les Bleus ont frappé fort en empochant une courte victoire (0-1). Très solides derrière, ils ont concédé très peu d'occasions de but et auraient même pu l'emporter plus largement sans 2 buts refusés pour hors jeu de Mbappé et Benzema. Le point à améliorer est certainement le trio offensif, qui doit encore peaufiner quelques automatismes pour donner la pleine mesure de ses qualités. Encore imprécis à certains moments, Karim Benzema a tout de même fluidifié le jeu des Bleus par séquences et il a même bien cru marquer son 1but en équipe de France depuis 6 ans. Son entente avec Mbappé est prometteuse, et les deux hommes ne cessent de se chercher pour combiner. Après un gros match serré face à la, l'équipe de France pourrait profiter d'une adversité moins relevée pour rendre compte de son formidable potentiel offensif. De son côté, la Hongrie peut nourrir des regrets après une entrée en matière rageante. Disposant de l'appui du public de Budapest, les coéquipiers du roc défensif Willi Orbán ont longtemps tenu tête au Portugal. Encore à 0-0 à 10 minutes de la fin du match, ils ont bien cru ouvrir le score avant que l'arbitre ne signale logiquement un hors-jeu. Par la suite, l'équipe a complètement sombré en encaissant 3 buts coup sur coup. Ce type de relâchement pourrait être terrible face à l'équipe de France qui peut marquer à tout moment. Les Bleus ont les armes pour l'emporter sans trop de difficultés ce samedi après-midi et ainsi se qualifier pour les 8de finale. Au vu de la complicité naissante entre Benzema et Mbappé, les deux joueurs pourraient se distinguer en trouvant le chemin des filets.