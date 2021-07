France-Brésil, 1997 : Roberto Carlos et le coup franc du siècle

Les France-Brésil offrent presque toujours à nous autres, Français, des matchs inoubliables. Mais c’est le monde entier qui sera émerveillé par celui du 3 juin 1997, marqué à jamais par le coup franc du siècle signé Roberto Carlos...



France-Brésil (1-1) – Tournoi de France – 3 juin 1997

Buteurs : Roberto Carlos (22e), Keller (60e)

Fabien se prend un vent...

Aimé assassiné...

Chérif Ghemmour

Tout compte dans les moments extraordinaires : l’heure, la date, le lieu et la voix... Le mardi 3 juin 1997 au stade Gerland de Lyon, la France accueille le Brésil pour son premier match du Tournoi de France, sorte de mini-Coupe du monde avant la grande de 1998. Emmenée par sa « Ro-Ro » (la paire Ronaldo-Romário), lachampionne du monde en titre est le sparring-partner idéal pour des Bleus qui se cherchent encore à un an de « leur » Mondial. Plus que jamais contesté, Aimé Jacquet aligne un 4-3-3 avec deux ailiers (Ba à droite, Pires puis Keller à gauche), un seul attaquant axial (Maurice) et Zidane à la baguette. Après une reprise de Ronaldo boxée au-dessus par Fabien Barthez et une frappe de Ba repoussée par Taffarel, le score est toujours de 0-0 quand Romário est séché par Deschamps. Coup franc à 35 mètres dans l’axe du but de Fabien. On joue la 22minute, il est 21h07...Pour TF1, le duo Roland-Larqué est aux commentaires, mais c’est Jean-Mimi qui va se réserver le narratif ! Sacré tireur de coups francs avec Sainté dans sa jeunesse, sans doute a-t-il soudainement senti que quelque chose d’inouï allait se produire. Fabien, affolé, hurle des ordres à son mini mur de cinq (Vieira, Candela, Pirès, Maurice, Deschamps) placé à neuf mètres du ballon posé par le tireur Roberto Carlos. Tout le monde connaît la frappe redoutable du latéral gauche des Meringues... Après le descriptif de Thierry, Jean-Michel la joue perso :(sic ! Au lieu de "contourne le mur")Jean-Michel couvre le court silence du public médusé au moment du ralenti :Incroyable, oui. Fabien Barthez est resté cloué sur sa ligne, tétanisé, à observer le projectile chronométré à 137 km/h parti à un mètre de son poteau gauche avant de revenir en boomerang s’y fracasser violemment et mourir dans ses filets. Pour, Roberto Carlos racontera son duel face à Fabulous Fab :(...)Henri Émile racontera àle désarroi du portier tricolore :En évoquant pource coup franc rebaptisé avec malice le, le bon Roberto C. mentionnera même un service public bien français que le monde entier nous envie :(Rires.)Passé l’émerveillement, cet instant-miracle réveille aussitôt deux pensées contradictoires. D’abord notre admiration pour les génies brésiliens dans l’art de tirer les coups francs, de Didi (feuilles mortes) à Roberto Carlos, en passant par Rivelino 1970, Zico 1982 ou Branco au Mondial US 1994. Et puis il y a ce sentiment de lose à la française persistant qui raconte que c’est encore et toujours l’équipe de France qui se ramasse contre elle ces coups de génie., dira Jacquet après le match. La partie reprend bizarrement après cette illumination divine... Mais les Brésiliens sur un nuage veulent faire le break ! Sur un centre de Cafu repris de volée par Ronaldo au point de péno, Fabien, revenu du néant, se détend et, d’une claquette réflexe, bazarde le cuir en corner ! La mi-temps arrive, se souvient pourNicolas Ouédec, remplaçant :Les Bleus courageux finiront par égaliser à la 60: centre de Ba, côté droit, en retrait pour Maurice qui frappe deux fois en pivot d’un angle fermé un ballon que Taffarel repousse dans les pieds de Keller à la conclusion : 1-1 final. Aimé Jacquet, visiblement peu rassuré, se déclare. Lui qui cherche sans cesse à blinder ses arrières réalise que la foudre lointaine peut incendier ses granges... Un autre Brésilien écrira la suite du désormais « coup franc du siècle » de Roberto Carlos, toujours au stade Gerland. En 2001, un certain Juninho débarquera à l’OL et ses dizaines de coups francs tous azimuts en feront « LE » tireur d’élite de la décennie...