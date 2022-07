Plus belge l’envie

Après son succès éclatant contre l’Italie, l’équipe de France s’est donné pour mission de continuer sur sa lancée ce jeudi soir face à la Belgique. Au-delà de la symbolique d’une victoire française un 14 juillet, un succès rimerait avec une qualification quasiment validée pour les quarts de finale. Un objectif que les Bleues se sont donné pour mission d’atteindre dans la peau de favorites.

Sur le papier, l’Italie était l’adversaire le plus relevé des Bleues. Et au vu du résultat aussi inattendu que spectaculaire (5-1), on aurait pu s’attendre que l’équipe de France aborde sa rencontre face à la Belgique ce jeudi soir (21 heures) avec une pointe de relâchement. Il n’en est rien., jurait ainsi la capitaine Wendie Renard en conférence de presse. Et pour cause :Voilà, le gros mot est lâché. Quart. De. Finale. L’objectif est dans toutes les têtes, mais, comme à son habitude, Corinne Diacre est venue tempérer les ardeurs :(prévu ce jeudi à 18h, NDLR)Il n’empêche, la France est désormais attendue au tournant car depuis le début du tournoi, elle compte parmi les nations - au même titre que l’Allemagne, l’Angleterre ou le Danemark - qui ont infligé un score-fleuve à leur adversaire., poursuit Diacre.De son côté, Wendie Renard réfute toute idée demenée à distance contre les autres cadors de cet Euro :S’il est important d’avoir confiance en soi, il est tout aussi important de ne pas verser dans l’excès de confiance. Et à ce petit jeu-là, les Bleues sont, semble-t-il, sur les bons rails, ce qui est forcément de bon augure quand on joue à proximité de la, révèle la sélectionneuse., plaisantait Wendie Renard., renchérissait la sélectionneuse.Comprenez : gagner. Peu importe la manière ? Pas sûr :Les Belges sont prévenues :Et tant qu’à faire, puisqu'il n’y a aucune chance qu’un Français gagne l’étape du 14 juillet sur le Tour, la symbolique serait belle en ce jour de fête nationale., conclut Diacre, décidément très pragmatique.

Par Julien Duez, à Rotherham