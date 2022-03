Et revoilà les Bafana Bafana !

Cap au nord pour l’Afrique du Sud. Ce mardi soir à Lille, les Bleus retrouvent pour la cinquième fois les footballeurs de la nation arc-en-ciel qui, dans le passé, se sont toujours montrés des adversaires diablement coriaces...

11 octobre 1997 : Jacquet n’y arrive pas...

Vidéo

12 juin 1998 : décollage réussi !

Vidéo

22 juin 2010 : suicide à Bloemfonteyn...

Vidéo

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des quatre matchs que les Bleus ont disputés face à l’Afrique du Sud, on ne retiendra de celui du 7 octobre 2000 à Johannesburg achevé sur un triste 0-0 (sans Zidane et Barthez) que la visite très émouvante effectuée la veille chez Nelson Mandela. Les trois autres rencontres ont en revanche marqué l’histoire de l’équipe de France. Sur et en dehors du terrain...Jean-Michel Larqué s’affole soudain :Thierry Roland embraye aussitôt :Coup de froid sur Bollaert déjà noyé sous l’averse. La France est menée 1-0 à la 40, à la suite d'un mauvais alignement défensif qui a permis à l’attaquant sud-africain d’aller battre Letizi. L’agacement fataliste de Thierry & Jean-Mimi est alors partagé par la France du foot : à huit mois pile de la Coupe du monde à la maison, les Bleus de Jacquet sont très mal barrés ! Même la soi-disant rigueur défensive dont Mémé est si fier a été battue en brèche par des Sudafs entrés chez nous comme dans du beurre... À la mi-temps, les Bleus, piteux, menés 1-0, confirment donc leur statut d’outsiders très secondaires du prochain Mondial. Un constat établi lors du Tournoi de France quatre mois plus tôt après deux nuls face au Brésil (1-1) et l’Italie (2-2) et une défaite face aux Anglais (1-0). Tout est foutu. Sauf que... Aimé Jacquet affine en fait son projet de jeu d’une sélection qualifiée d’office et donc réduite à jouer des matchs amicaux. Face à une Afrique du Sud rugueuse qu’il ne sous-estime pas (vainqueur de la CAN 1996), Aimé a de nouveau essayé Djorkaeff au poste de meneur de jeu au sein d’un 4-3-3 offensif avec deux demis défensifs et deux ailiers (Pires à droite, Henry à gauche). Option invalidée : Zidane, qui remplace Youri à la pause, change la donne. Les Bleus, plus pressants, égalisent par Guivarc’h d’un tir croisé du gauche (53), puis l’emportent sur une nouvelle frappe croisée d’Ibou Ba (2-1, 83). Les supporters sont déçus, la presse se déchaîne, mais Aimé s’en fout : son puzzle prend forme...Fort Mistral sur le Vélodrome et gros stress dans le tunnel : les Bleus sont impressionnés par les chants zoulous que leurs adversaires ont entamés depuis les vestiaires. Dès les premières minutes de jeu, la bande à DD bafouille son jeu sous les yeux d’un Aimé Jacquet newlook (cheveux courts, lunettes fumées et carnet noir à la main) s’agitant comme un malade sur son banc. Malgré la ferveur du public marseillais, l’entrée en matière de la France dans « sa » Coupe du monde baigne dans un climat général d’hostilité. La série de matchs « insipides » s’est prolongée en 1998 avec trois courtes victoires, trois nuls peu rassurants et une défaite en Russie. L’épisode des six bannis de Clairefontaine a porté la flamme assassine des Unes deà l’incandescence... Toujours respectueux d’un adversaire valeureux, finaliste de la CAN en mars 1998, aligné par Philippe Troussier en un 3-5-2 hermétique, Aimé Jacquet a opté pour un 4-2-3-1 ambitieux. Zidane, Djorkaeff, Henry et Guivarc'h doivent dynamiter le bloc adverse le plus rapidement possible. Or, Stéphane se blesse à la 26... Dugarry, choisi plutôt que Trezeguet pour le remplacer, entre sous une bronca, rate un duel et manque une passe ridicule occasionnant un contre dangereux pour les! Mais à la 26, la tête qu’il place sur un corner tiré par son pote Zizou finit dans les filets : 1-0 ! Sa célébration frénétique, langue tirée et poings agités, libère les Bleus ! Car on imagine mal les Sud-Africains, dominés, percer la défense coffre-fort française. C’est quand même à l’énergie que les Bleus l’emporteront sur un CSC de Pierre Issa (78) et sur le premier but en bleu de Titi Henry (90+2). Tout n’a pas été parfait, mais la nette victoire 3-0 renforcée en fin de match par une formidable puissance physique a envoyé un signal fort. Les Bleus se sont parfaitement lancés dans ce Mondial. Le soutien du public marseillaisa aussi déjoué les craintes d’une hostilité des supporters. Ça commence bien..., éructe de dépit Jean-Michel Larqué. Son apostrophe acide répond en écho aux lamentations d’Arsène Wengeret Christian Jeanpierreau moment où Katlego Mphela avait planté le but du 2-0 à la 37. On savait dès lors que c’en était fini pour de bon pour des Bleus finalement battus 2-1, éliminés et derniers de la poule A. Le cataclysme insensé de la grève de Knysna, deux jours plus tôt, avait évidemment écrit le final cauchemardesque de l’épopée sud-africaine sous les vuvuzelas de Bloemfonteyn. La veille, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, avait « motivé » les Bleus en les grondant comme des mômes."Quelle image voulez-vous que vos mères et vos enfants gardent de vous ?"La honte... Après le 0-0 inaugural face à l’Uruguay et la défaite sèche face au Mexique (2-0), l’espoir d’une large victoire face à l’Afrique du Sud, 83au classement FIFA, demeurait pourtant. Mais l’épisode de Knysna a transformé le fameux « jackpot » des tirages en bâton merdeux. Sous-estimée malgré les trois précédents difficiles, l’Afrique du Sud devait, en bonne victime consentante, permettre aux Bleus d’empocher les trois points tranquillos. Dans la réalité, Raymond Domenech, à la rue, aligne une équipe de doublures : Squillaci remplace Abidal (il a refusé de jouer), Clichy remplace le capitaine déchu Patrice Évra, Toulalan, suspendu, est remplacé par Alou Diarra (capitaine par défaut), Cissé et Gignac remplacent Anelka et Govou... Le carton rouge pour Gourcuff à la 26, après le premier but de la tête de Khumalo (20) à la suite d'une sortie kamikaze de Lloris sur ce corner, a activé l’implosion d’une équipe qui n’en était plus une. Et le but de Malouda ne sauvera pas l’honneur français encore plus bafoué par Raymond qui refusera de serrer la main de Parreira ! Affreux, affreux, affreux...