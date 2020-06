Fracture du tibia-péroné pour Fernando Muslera

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une soirée à oublier.C'est un doux euphémisme de dire que Galatasaray a passé un mauvais dimanche pour son retour à la compétition après la pause liée au coronavirus. Déjà d'un point de vue comptable, puisqu'en perdant sur le terrain de Rizespor (2-0), les coéquipiers de Mario Lemina possèdent désormais six longueurs de retard sur la tête du classement. Mais ceci n'est rien comparé aux blessures de Fernando Muslera et de Florin Andone. Alors qu'il a quitté la pelouse sur civière avant de se rendre à l'hôpital, le portier et capitaine uruguayen souffrirait, selon les médias turcs, d'une fracture du tibia-péroné. Un an après son coéquipier Emre Akbaba qui s'était fait la même blessure dans ce même Çaykur Didi Stadyumu.De son côté, 25 minutes après son entrée en jeu, Florin Andone a dû rentrer au vestiaire après un violent choc avec le portier adverse sur son genou dont les ligaments seraient touchés. Une blessure survenue au même endroit sur la pelouse que celle de Fernando Muslera. Ajoutez à cela le carton rouge d'Adem Buyuk, et vous comprendrez la colère de l'entraîneur Fatih Terim qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre de touche n'a pas levé plus tôt son drapeau pour signaler le hors-jeu avant cette terrible blessure :Si seulement Fatih Terim pouvait être entendu.