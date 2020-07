Le péril jeune

« Il faut qu’on m’explique en quoi faire sa post-formation à Fribourg garantit de jouer en Bundesliga. Je suis presque convaincu que le premier argument est financier. »

Le paradis chez les autres

« Rayan Cherki a eu deux propositions de tops clubs étrangers avec au moins une prime à la signature de dix millions d’euros ! »

Le poids de l'entourage

« Maintenant, n’importe quel gamin a un agent à 12 ans. »

Perte d'identité, recherche de profits

« Il faudrait déjà que les clubs aient une identité réelle pour que le jeunes soient attachés à celle-ci. La culture club, ça a disparu. »

« Avant il y avait un respect tacite entre les clubs français, mais il a totalement explosé. »

Sauver la formation

« On ne parvient pas à protéger notre formation. On met beaucoup d'argent dans le centre. Il va falloir se poser autour d'une table et se poser les bonnes questions. »

Par Clément Gavard et Guillaume Laclotre

Tous propos recueillis par CG et GL, sauf mentions et ceux de Rudi Garcia, tirés du Progrès du 4 juillet 2020





L’histoire de Kiliann Sildillia ressemble à celle de beaucoup d’autres jeunes joueurs. À tout juste 18 ans, le prometteur défenseur a décidé de quitter Metz, son club formateur, pour traverser le Rhin et signer un premier contrat professionnel de trois ans à Fribourg, en Allemagne. Né à quelques minutes du stade Saint-Symphorien; à Montigny-lès-Metz, et arrivé à 9 ans à l’école de foot des Grenats, Sildillia avait pourtant le profil parfait pour lancer sa carrière ici, dans sa ville, et devenir l’un des chouchous du public messin. «, développe Olivier Perrin, directeur du centre de formation du FCM.Au moment de partir, il reste dans la boîte à souvenirs cette unique apparition dans le groupe de Vincent Hognon cette saison, à Rouen, où il aura assisté du banc à une triste défaite (3-0) de son équipe en 32de finale de Coupe de France., pose Ali Boughardayan, l’agent du jeune Sildillia.» Olivier Perrin, lui, ne partage pas le même point de vue : «» L’opposition de deux modes de fonctionnement, probablement trop différents pour cohabiter sur le long terme, qui symbolisent le malaise autour de la fuite des talents français ces dernières années (fin 2016, l'observatoire du foot CIES alertait déjà sur le transfert international précoce des mineurs ). Kiliann Sildillia n’est pas le premier à quitter le nid avant d’avoir percé, il ne sera pas non plus le dernier. Et c’est bien cela qui est inquiétant.Une question se pose automatiquement face à cet exode : depuis quand les clubs français se font-ils piller des joueurs à la sortie des centres de formation ? Le phénomène n’est pas récent, même s’il n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. «(en 1995, ndlr), estime l’économiste du sport Jean-François Brocard, notamment auteur d’» Une histoire qui concerne tout le monde, du Paris Saint-Germain aux pensionnaires de Ligue 2. Récemment, le PSG a vu détaler des titis comme Tanguy Kouassi Adil Aouchiche qui ont, comme Kingsley Coman ou Dan-Axel Zagadou à l’époque, décidé de parapher leur premier contrat pro ailleurs. «, juge Christian Gourcuff.» Jean-François Brocard pense aussi au sens de l'anticipation du club parisien : «L’Olympique lyonnais, dont le centre de formation est réputé comme l’un des meilleurs en Europe, ne fait pas figure d’exception. Depuis son arrivée sur le banc des Gones, Rudi Garcia ne donnerait pas assez leur chance aux jeunes talents de l’académie rhodanienne.Sa réponse ? «» Résultat, Amine Gouiri (20 ans) a filé à Nice , Pierre Kalulu (20 ans) à l’AC Milan et Melvin Bard (19 ans) serait dans les petits papiers du Bayern Munich. Petite consolation : Rayan Cherki (16 ans) a accepté de prolonger jusqu’en 2023 au début du mois, malgré quelques approches insistantes. «, glisse un agent français.» Pour des minots à peine majeurs, les championnats étrangers apparaissent comme des eldorados. «, assure ce même agent.» Les dirigeants de clubs allemands, anglais, italiens ou espagnols l’ont bien compris, et ne se gênent donc pas pour repérer les meilleures pépites du réservoir hexagonal le plus tôt possible. «, se souvient Olivier Perrin, le directeur du centre.» Un constat qui marche aussi avec l’environnement quotidien des jeunes joueurs.Car c’est bien là un enjeu qui émerge pour expliquer la fuite des talents français à l’étranger : la responsabilité de l'entourage. «, explique Éric Pegorer, en charge d'un centre de formation tout neuf à Clermont Au-delà du cercle familial, les jeunes sont surtout entourés très tôt, parfois par des agents plus attirés par le gain à court terme qu'intéressés par la construction d'une carrière saine. «, confirme Christian Gourcuff.» Il y a les agents affiliés à la FFF, puis il y a les autres, plus obscurs, qui baignent dans l'illégalité. «, s'emporte Stéphane Canard, président du syndicat des agents français (UASF).» Des intermédiaires, pas forcément snobés par les clubs, qui pousseraient parfois les jeunes à partir à l’étranger. «, avance Stéphane Canard.» Une question de facilité et des raisons financières assumées par un agent affilié à la FFF : «Le meilleur exemple récent est sans doute celui de Pape Gueye. Si le milieu de terrain de 21 piges s'est engagé à l'OM début juillet, il avait d'abord traversé la Manche pour signer à Watford au printemps. Avant de comprendre qu'il s'était fait entuber par son conseiller. «, explique Stéphane Canard, qui juge cette affaire comme symbolique.» Alors, comment expliquer l'emprise de ces intermédiaires ? Pour l’économiste Jean-François Brocard, il faut s'intéresser au profil socio-démographique des jeunes formés en France. «, assure-t-il.Si ces réseaux malveillants se sont développés comme des champignons, c’est bien parce que l’Hexagone possède une formation de grande qualité, donc un réservoir de talents très important. «» , rappelle toutefois Olivier Perrin. D’autre part, ce serait une erreur de penser que ce problème ne se cantonne qu’aux personnels sans licence. «"Combien vous allez me donner ?", raconte Stéphane Canard.» Olivier Perrin, qui explique «» pour discuter de l'avenir d'un joueur, se veut réaliste : «La société change, le monde du foot aussi, et les jeunes se servent des ces nouvelles perspectives pour élargir le champ du rêve et des possibles. Reste la question de l’attachement à la terre natale, au club formateur et à toutes ces années passées dans un lieu d’éducation, d’apprentissage, mais aussi de concurrence exacerbée.Y aurait-il un manque de reconnaissance chez la nouvelle génération ? Possible pour certains, même s’il ne faut pas négliger, chez beaucoup, le besoin de jouer dans la cour des grands de plus en plus tôt. «, rappelle Christian Gourcuff.» Autre problème : la difficulté pour ces jeunes de s’identifier à des clubs en perpétuelle mutation. «, enchaîne Gourcuff.Il ne faut cependant pas généraliser la tendance : les jeunes talents ne sont pas tous pressés. Mieux, certains comprennent l’importance de prendre leur temps. À Nantes, Christian Gourcuff aime prendre l’exemple d’Imran Louza (21 ans), qui sort d’une première saison convaincante en Ligue 1 : «» Même satisfaction du côté de Metz avec le jeune défenseur Lenny Lacroix (17 ans) - international U16 et passé par Mulhouse et… Strasbourg -, qui acceptait lui de signer un premier contrat professionnel chez les Grenats pendant que Kiliann Sildillia envisageait déjà son avenir à Fribourg. «, assure Olivier Perrin.: "Je veux jouer mon premier match à Saint-Symphorien, c’est mon objectif"» Des exemples sur lesquels comptent les clubs pour convaincre les futures pépites de rester quelques années de plus. Sans pour autant oublier leur propre responsabilité dans cette tendance.Car il serait trop facile de tout mettre sur le dos des jeunes impatients, des agents véreux ou du contexte économique et social. Les étrangers viennent se servir dans les centres de formation français ?C’est vrai, mais les clubs de l’Hexagone ne se gênent pas non plus pour s’attaquer entre eux. Les exemples sont légions chaque année. «, balaie Olivier Perrin.» Un sujet presque tabou, tant les décideurs refusent de s’exprimer sur ce phénomène. «» , reconnaît quand même Éric Pégorer. Moins tabou, la frilosité de certains techniciens couplée à la pression du résultat sont des facteurs qui peuvent expliquer la lassitude des jeunes, qui doivent parfois (vraiment) attendre de trop longs mois avant d’avoir la possibilité de se faire une place dans le onze titulaire. À cela, il faut ajouter le modèle de trading, qui devient à la mode chez de nombreuses écuries françaises et qui pousse parfois les clubs à céder un jeune prometteur aux plus offrants pour remplir les caisses. «, développe Jean-François Brocard.» Le serpent qui se mord la queue, doncComment mettre fin à ce cercle vicieux ? Comment ne pas laisser la situation empirer ? Les clubs ont déjà lancé des pistes de réflexion, chacun de leur côté ou ensemble, pour faire en sorte de pouvoir profiter de leur travail de formation. En ligne de mire, la question de la réglementation. «, présentait Nicolas Holveck, le président-délégué du Stade rennais, lors de la conférence de rentrée le mois dernier.» Eric Péroger confirme le souci : «» Résultat, les agents réclament des contrats professionnels beaucoup plus tôt, obligeant ainsi les clubs à prendre davantage de risques dans leur politique avec les jeunes. «, constate Olivier Perrin.» Dans ce contexte, l’éducateur messin regrette que la FIFA ne valorise pas davantage le travail de formation. «, lâche-t-il.(plafonnées à 300 000 euros, ndlr).En attendant une évolution dans le bon sens, le risque de voir les clubs français délaisser la formation est réel.Récemment, Jacques Rousselot, le président de Nancy, ne cachait pas son désespoir après avoir appris le départ du prometteur Gautier Ott, 18 ans, pour Hoffenheim (l’Allemagne, encore une fois). «, déplorait-il dans» Comprendre ici, pourquoi continuer à injecter de l’argent dans la formation si c’est pour voir les meilleurs éléments filer à l’étranger pour lancer leur carrière professionnelle ? «, souffle Olivier Perrin.» Celles menant à l'abandon de la formation, ou tout du moins à une diminution drastique des investissements dans cette dernière. Dans tous les cas, l'issue serait dramatique pour le football français, qui perdrait ce qui fait sa force depuis des années : disposer des moyens, humains et financiers, permettant à des Tanguy Kouassi ou des Kiliann Sildillia d'entrevoir une carrière au plus haut niveau.