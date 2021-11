Footgate : Dejan Veljković premier repenti de l'histoire de la justice belge

ABC

Des nouvelles des magouilles en Belgique.Dejan Veljković, agent de joueurs serbe basé en Belgique, est devenu ce jeudi le premier « repenti » de la justice belge de l'histoire, dans le cadre de l'affaire du Footgate , comme l'annonce la presse belge . Après l'accord passé entre Veljković et le Parquet fédéral en 2018, la chambre des mises en accusation d’Anvers a décidé de lui accorder ce statut, créé en 2018 en s'inspirant notamment de ce que l'Italie a mis en place pour les anciens mafieux. Le Serbe est un des protagonistes principaux du Footgate, un large scandale de corruption et de matchs truqués de 2014 à 2017 , qui impliquait aussi l'Iranien Mogi Bayat, bien connu du côté du FC Nantes, et plusieurs arbitres s'est réjoui son avocat devant la presse.Lors du jugement en 2018, Veljković s'était engagé à faire des déclarations sincères et complètes sur son implication dans le dossier de suspicion de fraude dans le milieu du football et sur le rôle de tiers, ainsi que de fournir des preuves matérielles qui manquaient encore dans le dossier, indiquait la presse belge . En échange, sa peine pourrait être plafonnée à cinq ans de prison avec sursis et 80 000 euros d'amende.La suite au prochaine épisode.