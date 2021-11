Footballeuses pas vraiment professionnelles

Courant octobre, la footballeuse américaine Samantha Johnson publiait une lettre ouverte pour dénoncer sa situation à l'ASJ Soyaux, en D1 Arkema. Au-delà du conflit entre la défenseuse et son ancien employeur, une réalité incontestable : les conditions de travail des footballeuses de haut niveau en France sont dans leur globalité insuffisantes, si ce n'est dangereuses.

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par NJ



* le prénom a été modifié, la personne préférant rester anonyme

Cela a commencé avec une lettre ouverte de l'Américaine Samantha Johnson, envoyée à quelques contacts au sein du FifPro, puis publiée en intégralité sur le site. Dans son écrit, celle qui était encore la nouvelle défenseuse de l'ASJ Soyaux y décrivait une situation à l'opposé de l'image d'Épinal du métier passion.Depuis ce sac vidé courant octobre - il était également question d'un logement que la joueuse devait partager avec la fille de son président, avant d'en avoir été évincée -, la Nord-Américaine a plié bagage, et ses anciens employeurs ont répondu par voie de presse, le président de l'ASJ Soyaux Benoît Letapissier ayant évoqué sur le site, nié l'absence de tests et suivis médicaux, et affirmé que la fin de la collaboration était une décision de Johnson., alors que selon le dirigeant, tout aurait été fait pour trouver un nouveau logement.Fin de l'histoire ? Difficile aujourd'hui de tirer le vrai du faux dans les témoignages contradictoires de la footballeuse américaine et de son ancien club.Néanmoins, en mettant les pieds dans le plat, Samantha Johnson a rappelé une réalité indiscutable : quand les hommes footballeurs de haut niveau en Ligue 1 sont reconnus comme professionnels et jouissent pour la plupart de conditions d'exercice optimisées, chez les femmes, même en D1, le témoignage de Johnson ne surprend pas., explique Lucie* pour qui. Lucie a évolué dans chacun des deux premiers échelons. La réalité qu'elle raconteest celle d'un football où. Pour les équipements, les terrains d'entraînement et le reste.Et ça, ce ne sont que les désagréments bénins.Dans sa lettre ouverte, Samantha Johnson accusait son ancien club de ne pas assurer un suivi médical ou un accompagnement administratif digne de ce nom. Ce que Soyaux nie forcément, quand Lucie affirme avoir déjà eu vent de situations de cet ordre en D1 ou en D2.Le suivi n'est pas calé, contrairement à l'excuse à sortir en cas de question indiscrète :En charge du développement du football féminin pour l'UNFP, Laurent Pionnier n'a pas envie, mais il confirme la vérité du terrain.À en croire l'ancien gardien de Montpellier, l'une des bases du problème, c'est le sous-développement du football féminin en France.Fabien Safanjon, vice-président de l'UNFP, regrette le fait que. Dans son esprit, les combats à mener sont nombreux, mais le prioritaire porte sur le statut des joueuses de haut niveau en France. Car contrairement à ce que l'on entend souvent, il n'y a pas de footballeuses professionnelles en France sur un plan purement juridique.Et pourtant, ces joueusessont déjà une élite sur le plan social, toutes ne bénéficiant pas de cette reconnaissance contractuelle., imagine Safanjon, confiant quant à la bonne volonté globale des clubs.Mais pour Lucie, avant même de parler d'amélioration contractuelle, conventionnelle ou salariale, il y a un long chemin, ne serait-ce que pour obtenir un simple respect des personnes, notamment des joueuses étrangères qui seraient originaires de pays plus pauvres."Il ne faut pas qu'elle oublie d'où on l'a sortie celle-là."Laurent Pionner n'évoque aucune situation de racisme ou maltraitance explicite, il a néanmoins constaté les défauts de déclarations de certaines joueuses auprès de l'assurance maladie. Mais plutôt que de taper fort sur les clubs en tort, il préfère. Le football féminin de haut niveau qu'il imagine dans plusieurs années, c'est un environnementUn petit pas pour le droit social qui serait un saut qualitatif pour le football féminin français, devine Safanjon.Lucie l'admet, ce qu'elle voit à Lyon, Parisdonne envie à toute la corporation des footballeuses de haut niveau. Parce que celles qui n'ont pas la chance d'exercer dans un club bien structuré sont en réalité sur la corde raide en permanence.Combien de Samantha Johnson et combien de lettres ouvertes avant que le football féminin français ne devienne totalement professionnel ?