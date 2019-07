Football Recall, le podcast de SO FOOT, est de retour !

SOFOOT.com // Podcast So Foot

Football Recall est de retour. Un an après son dernier épisode et le titre de champion du monde des Bleus, le podcast de So Foot est de retour pour un hors-série estival. Près d’une heure de vannes et d’infos pour vous spoiler votre mois d’août, du premier au dernier jour, et dans le moindre détail.