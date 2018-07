Épisode 44 : Thierry Henry le traître, l'arrogance française vue de Belgique et nos pronos

L'équipe de France n'est pas tous les jours en demi-finale de coupe du Monde. Alors, Football Recall se plie en 4. On commence avec Alexandre Doskov, notre envoyé spécial auprès des Bleus. Il nous donne les toutes dernières nouvelles de la bande à Dédé.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité: Simon Capelli-Welter

On se déplace ensuite de la Russie à Bruxelles pour mesurer à quel point, nous, Français, on peut agacer les Belges que l'on prend souvent pour "des petits Belges, bien sympas". Spoiler: ils seront bien moins sympas ce soir, à 20h.Dans la cave de SoFoot, moite et obscure, on analyse le jeu français et belge. Et on s'amuse avec les duos franco-belges les plus légendaires.Comme tous les jours, on finit avec les pronostics d'une personnalité. Aujourd'hui,, que vous retrouvez tous les jours dans le FC Thouroude sur le site de SoFoot.