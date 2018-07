Épisode 43 : Griezmann-Hazard, le réveil des héros et bye-bye Neymar

L'équipe de France a parfaitement géré son quart face à l'Uruguay en cochant toutes les cases qu'il fallait dès la première minute : pressing haut, jeu rapide et le petit but qui va bien juste avant la mi-temps. Longue page consacrée aux Bleus avec notre envoyé spécial en Russie live dans l'émission.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité: Mark the Ugly.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec les éliminations de Ronaldo , Messi et Neymar , le jury du Ballon d'or 2018 se retrouve avec un trophée sur les bras. Qu'il le file à Eden Hazard , auteur d'un énorme match pour sortir le Brésil.Après cette journée de spectacle, il faut bien se résoudre à se pencher sur la seconde journée des quarts de finale. On vous conseille de regarder de près le milieu de terrain croate et on joue avec l'Angleterre et ses pires gadins au Mondial.Comme tous les jours, on termine avec les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, une surprise.