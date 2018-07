Épisode 42 : Deschamps appelle la police, que savoir de l'Uruguay et notre jeu Suárez ou Depardieu

Comme à chaque match de l'équipe de France, Football Recall passe en émission spéciale. Notre émissaire auprès des Bleus, Alexandre Doskov, est en direct avec nous pour un gros point équipe de France à quelques heures du match contre l'Uruguay. Qui va remplacer Blaise Matuidi ? Comment Didier Deschamps maintient-il le secret autour de sa compo ? Et quel journaliste français s'est fait embarquer par la police russe ?

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité : Sylvain Gouverneur

Côté Uruguay , on s'intéresse à la naissance du foot uruguayen. C'était en 1924, à Paris. Et on vous parle d'un drôle de record du monde, celui du plus grand nombre de clubs pros pour un seul joueur.Notre jeu du jour met aux prises Luis Suárez et Gérard Depardieu, deux spécialistes des scandales.Et on termine comme tous les jours avec les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, la journaliste et animatrice de C8