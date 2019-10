Football Manager, Watford dans la peau

Officiellement, Football Manager a déjà travaillé avec plusieurs clubs anglais comme Wimbledon, Arsenal, Leicester ou encore Everton. Pourtant, un club semble avoir les faveurs du jeu : Watford. Il faut dire que le créateur de Football Manager, Miles Jacobson, est probablement le plus grand supporter des Hornets. Reportage à Londres, quelque part entre les bureaux de FM et les tribunes de Vicarage Road.

Pikachu, M&Ms et John Barnes

Football Manager au service de Watford

Les notes et les joueurs, une guerre permanente

Par Steven Oliveira, à Londres

Propos de Miles Jacobson recueillis par SO



Internet en est certain : il ne faut que 25 minutes pour rejoindre le Parc Olympique de Londres depuis la gare de Saint-Pancras. Sauf qu’il a dû oublier les fameux embouteillages qui caractérisent toutes les capitales européennes. Comme il a oublié qu’il pleut tout le temps à Londres au mois d’octobre quand il a annoncé que les bureaux de, développeur du jeu, se trouvaient au beau milieu du Parc Olympique. Avec vue sur le Stade Olympique, nouvelle résidence de West Ham. C’est ici, au troisième étage d’un bâtiment qui ressemble à tous ceux qui l'entourent, quea posé ses centaines d’ordinateurs. Derrière eux, des développeurs, des scouts ou encore des graphistes qui préparent déjà la prochaine édition du jeu. Le tout, au milieu, de dizaines de maillots dédicacés accrochés au mur. D'Eric Cantona à Cristiano Ronaldo en passant par Thierry Henry, Ruud Van Nistelrooy ou encore John Terry. Un club est toutefois un peu plus représenté que les autres : le Watford Football Club. Il faut dire que Miles Jacobson, créateur de, ne jure que par lesL’histoire d’amour entre Watford et Miles Jacobson débute en 1977. L’Anglais, qui a grandi à Watford à environ 20 miles au nord du centre de Londres, a alors six ans et se découvre une nouvelle passion : «» . Quand Miles parle de virus, il ne tombe pas dans l’euphémisme. Il n’y a qu’à voir son bureau, où trône un siège avec le maillot de Watford imprimé, des M&Ms exclusivement rouges et jaunes. Et un Pikachu sur le canapé. «» , sourit Miles qui a raté ce mardi soir (déplacement à Everton en EFL Cup) son premier match de Watford depuis deux ans : «» .Si le patron de FM avoue adorer l’actuel capitaine desTroy Deeney - «» -, il ne cache pas que John Barnes reste son idole absolue : «» . Avant de livrer une anecdote qui résume, selon lui, assez bien le talent de l’ancien ailier : «(ancien coach de Watford, N.D.L.R.)» .Si John Barnes avait la double nationalité jamaïcaine et britannique, Miles Jacobson a lui la double-facette : celle de supporter de Watford et celle d’homme d’affaires. Un double couvre-chef qui l’oblige à travailler avec des clubs rivaux descomme Luton Town : «» . En 2010 non plus Miles Jacobson n’a pas eu une once d’hésitation. Il faut dire que son partenaire commercial du jour se nommait Watford : «» . Mais l’apport de celui qui porte sa veste de Watford au bureau et un costume lorsqu’il se rend à Vicarage Road ne s’arrête pas à une aide sur le plan marketing et à des pancartes publicitaires. Miles est aussi présent pour aider lessur le plan du recrutement, même s’il confesse le faire que si le club vient lui demander : «» .Samedi 26 octobre 2019, 15 heures et des poussières. De nature souriante, Miles Jacobson a le visage fermé à quelques minutes du coup d’envoi entre Watford et Bournemouth, match comptant pour la 10journée du championnat d'Angleterre. Il faut dire que lespointent à la dernière place de Premier League et n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre de la saison en championnat. Et ce n’est pas le niveau affiché par les hommes de Quique Sánchez Flores dans la foulée (0-0) qui va remonter le moral de Miles. Heureusement pour lui, il peut toujours se rattraper en gagnant la Premier League avec Watford sur: «» Pourtant, il l’atteste, il n’a pas gonflé les notes de ses chouchous : «(rires). » Si Miles Jacobson n’a visiblement pas son mot à dire sur les notes des joueurs, il a tout de même influencé son entreprise et ses employés qui enchaînent les présentations du futur opus. Avec toujours le même exemple de club : Watford. Et bonne nouvelle pour les supporters des, le club se maintient à l’issue de la saison selon le jeu vidéo. Probablement un coup de Miles Jacobson.