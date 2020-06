Football is coming home

Après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie du coronavirus, la Premier League sera finalement de retour ce mercredi soir. Les duels entre Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal marqueront le début des hostilités. Retour sur une rentrée particulièrement attendue.



Qu’en est-il de la situation sanitaire au Royaume-Uni ?

Une relance sous conditions...

À qui profite cette reprise tardive ?

Le casse-tête du calendrier

Où en est le classement ?

Le Royaume-Uni est le pays d’Europe le plus touché par le Covid-19 avec 296 857 cas avérés et 41 736 décès. Un bilan lourd, désormais en baisse comme chez ses voisins européens. Mais si le nombre de décès par jour commence à diminuer outre-Manche, la courbe tarde tout de même à s’aplanir. Une situation principalement due aux négligences du gouvernement britannique et ses mesures tardives. En effet, au courant du mois de mars, alors que l’Europe se barricadait de manière radicale face au virus, le Premier ministre anglais Boris Johnson avait jugé inutile de suivre cette voie, expliquant que la population pouvait continuer de vivre normalement, advienne que pourra.Une stratégie foireuse que les Anglais payent aujourd’hui, puisque d’après les épidémiologistes, si le confinement avait été mis en place une semaine plus tôt, cela aurait réduit «» explique le professeur Neil Ferguson. Quoi qu’il en soit, le gouvernement britannique a enclenché son plan de déconfinement le 1er juin et a donné son feu vert pour la reprise des événements sportifs et culturels, à huis clos. C’est officiel : la Premier League est de retour.Afin de pouvoir orchestrer ce retour à la compétition, la Fédération anglaise de football (FA) et le gouvernement ont mis en place de nombreuses mesures dans ce «» . L’une d'entre elles est un système de dépistage massif. Tous les joueurs et membres de l'encadrement des équipes de Premier League ont effectué plusieurs tests au Covid-19. Lors de la dernière vague de ce dépistage, seul un test s’est révélé positif chez les. Au total, treize cas ont été recensés sur les 5079 tests. Tout est fait pour que la reprise se passe en bonne et due forme. En plus de ces dépistages réguliers, la Fédération a élaboré des questionnaires de santé et exige une prise de température avant l’entrée dans les stades. Un « passeport clinique » a également été créé, il permet via le scan d’un QR code, de voir si le joueur est testé négatif ou positif. Lors des rencontres, les clubs devront voyager en délégations restreintes. Seules 37 personnes seront autorisées à accéder au terrain, au tunnel et aux zones techniques. Par ailleurs, 300 personnes maximum pourront assister aux rencontres incluant les staffs des deux équipes, les journalistes, les techniciens de télévision et le personnel chargé du contrôle antidopage.Sur la pelouse, les joueurs devront bien évidemment respecter au mieux les gestes barrières, pas de poignées de mains, pas de célébrations collectives, d’échange de maillots et interdiction de cracher. Du côté du banc de touche, neuf joueurs pourront y prendre place au lieu des sept habituellement. La Premier League a elle aussi décidé d'autoriser le système des cinq remplacements par équipe préconisé par la Fifa. Contrairement à la Bundesliga, le masque n’est pas obligatoire pour les remplaçants. Enfin, si l’idée de jouer les rencontres sur terrain neutre avait émergé, elle est désormais quasi-abandonnée. Seul le match entre Manchester City et Liverpool, le 2 juin prochain, pourrait être délocalisée pour des raisons de sécurité, par crainte des rassemblements de supporters aux abords du stade. Ainsi, le football anglais reprend ses droits ce soir, mais il sera bel et bien different de ce que l’on connaît. Pas deou même de, comme pour les autres championnats européens, les stades seront orphelins de leurs supporters. Un spectacle difficilement inimaginable en Angleterre.Alors que de nombreux joueurs étaient frustrés par ce repos forcé, il y en a d’autres pour qui il s’est avéré bénéfique. Plusieurs joueurs blessés cette saison vont pouvoir profiter de cette aubaine pour revenir en force. C’est notamment le cas d’Harry Kane. Blessé aux ischio-jambiers en début d’année, l’attaquant aurait dû être écarté des terrains pendant au moins trois mois. Sa récupération s’étant bien déroulée, il est désormais au top de sa forme. Son coéquipier, Heung-min Son, a quant à lui tiré un double avantage de cette trêve. Il s'est, dans un premier temps, remis de sa fracture du bras droit datant de février lors du match face à Aston Villa. Puis, il a pu effectuer son service national obligatoire de trois semaines dans l'armée sud-coréenne. Le joueur desest désormais disponible pour de nouveau fouler la pelouse.Tottenham récupère donc deux de ses meilleurs éléments, tout comme Manchester United qui peut se réjouir de retrouver sa vedette, Marcus Rashford. Victime d'une fracture de fatigue au dos le 15 janvier, sa fin de saison était plus que compromise. Lesenregistrent également le retour de Paul Pogba. Forfait depuis le 26 décembre, le Français, qui a manqué une bonne partie de la saison en raison d’une grave blessure à la cheville, devait revenir sur les terrains courant mars. Il a donc bénéficié de trois mois de repos supplémentaires et devrait donc être au sommet de sa forme. Manchester City profite aussi de cette coupure et voit Leroy Sané faire son. L’Allemand avait vu sa saison stoppée en août dernier à cause d’une grave blessure au genou. Avant que le championnat ne soit interrompu, il venait de faire son retour à l’entraînement et était proche de reprendre la compétition. La pause lui aura permis de poursuivre sa rééducation et de retrouver son niveau physique. Tout beau, tout neuf pour rejoindre le Bayern Munich.Trois mois après avoir foulé la pelouse pour la dernière fois, les joueurs vont devoir s’accrocher pour tenir le rythme de cette reprise. En effet, afin de clôturer le championnat en temps et en heure et pour des raisons économiques liées aux droits TV, les rencontres vont s’enchaîner. Les vingt clubs ont accepté d’entasser les 92 matchs restants en à peine six semaines. Une cadence risquée pour les joueurs mais qui devrait ravir les fans de football puisqu’il y aura des matchs quasiment tous les jours. Aston Villa et Sheffield United ouvrent le bal ce mercredi à 19h, suivi de Manchester City - Arsenal à 21h15. Deux matchs en retard pour le compte de la 29journée, avant le choc de vendredi entre Tottenham et Manchester United.Avec 25 points d’avance sur Manchester City (2e, 57 points), Liverpool est en passe d’être sacré champion d’Angleterre. Lespourraient même le devenir dès cette semaine, s’ils s’imposent ce dimanche contre Everton et si less’inclinent face à Arsenal. À neuf journées de la fin, si le champion est officieusement connu, le suspense reste à son comble dans certaines zones du classement. Qui va décrocher son ticket pour la Ligue des champions ? Manchester City qui était en bonne position est pour le moment suspendu par l'UEFA de toutes compétitions européennes. Le TAS devrait statuer sur son sort en juillet. De son côté, Leicester (3, 53 points) est en bonne voie pour mener une campagne européenne la saison prochaine. Le dernier ticket se disputera très certainement au finish entre Chelsea (4, 48 points) et Manchester United, (5, 45 points).Mais tout n’est pas joué dans cette course à l’Europe puisqu'entre Chelsea et Arsenal (9, 40 points), il y a seulement huit petits points d’écart. En bas de tableau, la lutte s’annonce tout aussi intense. Si Southampton devrait logiquement poursuivre l’aventure en Premier League, six équipes sont sous pression et pourraient basculer en Championship. Brighton (15, 29 points), West Ham (16, 27 points) et Watford (17, 27 points) flirtent avec la zone de relégation. Bournemouth (18, 27 points), Aston Villa (19, 27 points) et Norwich (20, 21 points) sont actuellement dans la zone rouge. De quoi rassurer les fans en manque de sensations, la fin de championnat s’annonce captivante.