Football et démence : Lampard et Rooney prêts à reconsidérer le jeu de tête

La fin des coups de boule en pleine lucarne.Depuis quelques semaines en Angleterre, le débat sur l’utilisation du jeu de tête à l’entraînement est relancé. Le décès de Nobby Stiles, emblématique joueur de Manchester United dans les années 1960, atteint de démence et d’un cancer à la prostate, mais aussi l’annonce que Bobby Charlton souffre aussi de cette maladie ayant un impact grave sur les aptitudes mentales, ont en effet ravivé le questionnement autour d’un lien entre le football et la démence. Un rapport publié en 2019 avait déjà révélé que les anciens footballeurs professionnels sont trois fois et demi plus susceptibles que la population générale de mourir de ce trouble psychologique, dont la forme la plus commune est la maladie d’Alzheimer.Plusieurs entraîneurs de Premier League demandent donc une prise en considération de ce risque. Le potentiel futur entraîneur principal de Derby County, Wayne Rooney a fait partie des coachs à se positionner sur le sujet.a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse, expliquant également qu’aux États-Unis les enfants n’apprennent pas à utiliser le ballon avec leur tête. Franck Lampard, le coach de Chelsea, a lui admis qu’il réexaminait les méthodes d’entraînement des, à commencer par celles dédiées aux plus jeunes footballeurs.Et sinon, on peut nous expliquer également d'où vient le boulard de certains joueurs ?